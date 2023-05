Britisches Freevee lizenziert Red-Bull-Doku

England

Das österreichische Unternehmen hat den Film «How Sports Changed the World» erworben.

Abacus Media Rights (AMR), ein Unternehmen der Amcomri Entertainment, hat die Vertriebsrechte an der Dokumentationvon Red Bull Studios erworben, bei dem der vierfache Emmy-Preisträger Tom Jennings («Diana: In Her Own Worlds», «Apollo: Missions to the Moon») von 1895 Films Regie geführt und produziert hat. Heute gab AMR bekannt, dass der kostenlose Premium-Streamingdienst Amazon Freevee die Rechte für die Ausstrahlung des einzigartigen Dokumentarfilms im Vereinigten Königreich erworben hat.AMR meldet auch erste Verkäufe an SBS (Australien) und NHK (Japan). «The Moment: How Sports Changed The World» enthält seltenes und noch nie gezeigtes Archivmaterial und wurde ohne Kommentare oder Interviews produziert. Die Doku erzählt die Geschichte von 1995, als Nelson Mandela ein großes Risiko einging, um ein zerrissenes Land zu vereinen, das immer noch unter dem Schatten der Apartheid litt, indem er die Nation zur Unterstützung des Springbok-Rugbyteams vereinte. Das Springbok-Emblem galt früher als gefürchtetes Symbol des Apartheidregimes, doch als Kapitän Francois Pienaar den Rugby-Weltpokal triumphierend in die Höhe reckt, inspiriert dieser Moment eine ganze Generation und führt zur heutigen Springbok-Mannschaft unter der Führung von Siya Kolisi, die die von Mandela erträumte "Regenbogennation" repräsentiert."Wir sind begeistert von der Möglichkeit, dem Publikum diesen besonderen Film zu zeigen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Amazon Freevee, SBS und NHK. Die Geschichte unterstreicht den Einfluss, den Sport auf Individuen und eine Gemeinschaft haben kann, und wir sind stolz darauf, dass er Teil unseres wachsenden Programms bei Red Bull Studios ist", sagte Sebastian Burkhardt, Head of Partnerships & Commercial Strategy, Red Bull Studios. "Der Film beleuchtet einen der unglaublichsten Momente in der Geschichte des Sports."Jonathan Ford, Managing Director bei AMR, fügt hinzu: "The Moment ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie die Vision eines Mannes, wenn sie mit einem Sport verbunden ist, der so vielen Menschen so viel bedeutet, gegensätzliche Fraktionen zusammenbringen und dazu beitragen kann, eine zerrissene Gemeinschaft zu heilen."