Zum Jahresende: Das Erste beendet «Live nach Neun»

Was ab 2024 auf dem Sendeplatz um 9:00 Uhr im Ersten stattfinden soll, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Wenige Tage vor dem 5. Geburtstag der ARD-Sendungwurde auf der Videoprogrammkonferenz über die Zukunft des Vormittagsmagazins, das vom WDR verantwortet wird, entschieden. Die Sendung, die erstmals am 14. Mai 2018 auf Sendung ging, wird nur noch bis Jahresende ausgestrahlt und dann nicht mehr fortgesetzt. „Die ARD befindet sich mitten in einer Neustrukturierungsphase, die nicht ohne Einsparungen im linearen Programmbudget auskommt, um die notwendigen Umschichtungen in die ARD Mediathek zu ermöglichen. Deshalb können wir uns leider nicht mehr alles in vollem Umfang leisten, was wir derzeit im Ersten anbieten, und müssen ab dem kommenden Jahr schweren Herzens ein beliebtes tägliches Programm einstellen“, begründeten ARD-Programmdirektorin Christine Strobl und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr in einem gemeinsamen Statement die Entscheidung.„«Live nach Neun» hat fünf Jahre lang mit einem Mix aus Gesprächen, emotionalen Themen, Service und Nachrichten die Stunde wochentags ab neun Uhr morgens im Ersten geprägt. Für die engagierte Arbeit und die immer aktuelle Berichterstattung nah an den Menschen bedanken wir uns bei dem gesamten Team vor und hinter der Kamera“, sprachen Strobl und Köhr dem Team ihren Dank aus.Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung, erklärte: „Die Redaktion hat fünf Jahre lang an jedem Werktagmorgen mit Energie und Herzblut tolles Programm gemacht. Dafür sage ich sehr herzlich Danke. Gefallen hat mir in der Sendung der Blick auf die Menschen in allen Regionen des Landes, West und Ost, Nord und Süd. «Live nach Neun» hat Menschen abgebildet, wie sie sind und das Leben wie es ist. Ich bedaure sehr, dass wir dieses Fernsehkapitel jetzt schließen. Gleichzeitig sehe ich, dass wir unsere Kraft noch stärker auf die Mediathek richten müssen. Das gesamte Team kann stolz sein auf die zurückliegenden fünf Jahre.“Welche Aufgaben auf das Moderatorenteam um Isabel Varell, Tim Schreder, Alina Stiegler, Marco Lombardo, Anne Willmes und Peter Großmann im kommenden Jahr zukommen, steht noch nicht fest. Die ARD präsentierte noch keinen Nachfolger für die 9-Uhr-Stunde. Aktuell gibt es ohnehin größere Umbauarbeiten im Mittagsprogramm, denn der rbb wird ab 2024 nicht mehr dasproduzieren. Stattdessen stehen die Weichen auf einen Umzug nach Leipzig zum MDR , der sich wiederum eine Verlängerung der Sendezeit wünscht. Gut möglich also, dass das Vormittags- und Mittagsprogramm von Das Erste im kommenden Jahr in gänzlich neuer Gestalt daherkommt