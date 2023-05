Al Wathaeqya dreht eigene Kleopatra-Doku

International

Der staatliche Fernsehsender möchte seinen Zuschauern eine hellhäutige Kleopatra bieten.

Ein staatlicher ägyptischer Sender hat auf die Kontroverse über die Besetzung der Rolle der Kleopatra in der Netflix-Doku-Serie «African Queens», die ab dem 10. Mai ausgestrahlt wird, mit der Ankündigung reagiert, eine eigene Kleopatra-Doku im großen Stil zu produzieren.Die Tatsache, dass die Britin Adele James, die gemischter Herkunft ist, in dem von Jada Pinkett Smith produzierten Netflix-Original die ägyptische Herrscherin aus dem ersten Jahrhundert als Königin mit afrikanischen Wurzeln spielt, hat in Ägypten einen Aufschrei ausgelöst. Seit der Veröffentlichung des Trailers im letzten Monat behaupten lokale Wissenschaftler und andere, dass Kleopatra, die 69 v. Chr. in der ägyptischen Stadt Alexandria geboren wurde und einer griechischsprachigen Dynastie angehörte, europäischer Abstammung und nicht schwarz gewesen sei.Als Reaktion auf die angebliche Verfälschung der ägyptischen Geschichte durch Netflix hat der Sender Al Wathaeqya – eine Tochtergesellschaft der staatlichen ägyptischen United Media Services – den Beginn der Produktion eines hochwertigen Dokumentarfilms über die wahre Geschichte der Königin Kleopatra angekündigt, der nach eigenen Angaben auf dem "höchsten Niveau" der Forschung und Genauigkeit basiert.