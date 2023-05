Netflix macht kein Upfront-Event

US-Fernsehen

Das Unternehmen wird natürlich auch keinen Programmplan veröffentlichen.

Netflix macht einen Rückzieher von der Live-Präsentation in New York, die das Unternehmen während der jährlichen Upfronts-Woche für Werbetreibende abhalten wollte. Damit droht der erste große öffentliche Versuch des Unternehmens, Werbetreibende für seinen Dienst zu gewinnen, einen Dämpfer zu bekommen.Der Streaming-Riese streicht die für den 17. Mai geplante Veranstaltung im Paris Theater in New York und informierte die Werbetreibenden am Mittwochabend über den Wechsel. Über diese Entscheidung hatte zuvor ‚Adweek‘ berichtet.Netflix' Entscheidung fällt in die Zeit eines massiven Autorenstreiks, der wahrscheinlich viele der Schauspieler, Komiker und Showrunner, die regelmäßig teilnehmen könnten, von den glitzernden Veranstaltungen fernhalten wird, die von den meisten Sendern jedes Jahr im Rahmen der Upfronts veranstaltet werden, dem jährlichen Versuch der US-Medienunternehmen, den Großteil ihres Werbeinventars für den nächsten Programmzyklus zu verkaufen.