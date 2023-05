Rom-Ausflug bringt RTL 3,62 Millionen Zuseher

Quotennews

Bis tief in die Nacht hatte RTL wieder ein buntes Programm gestrickt.

Die Kölner Fernsehstation startete einmal mehr mit der UEFA Europa League und den knapp 45-minütigen «Countdown» ► , in dem Laura Papendick mit den Experten Lothar Matthäus und Karl Heinz Riedle über die Chancen des deutschen Vertreters Bayer Leverkusen sprachen. 1,30 Millionen Menschen waren schon dabei, in der Zielgruppe wurden 7,3 Prozent gemessen.Die ersten 45 Minuten, die von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert wurden, verbuchte 3,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das Match aus Rom verbuchte 12,0 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern standen 0,84 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil belief sich auf 13,8 Prozent. Um 22.00 Uhr stieg das Interesse mit der zweiten Hälfte an, nun saßen 3,62 Millionen vor den Fernsehschirmen (17,6 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,92 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde mit 18,6 Prozent.Die einstündigenbrachten 1,01 Millionen Zuschauer, Papendick sprach vor 8,1 Prozent über den Endstand von 1:0. In der Zielgruppe wurden 9,4 Prozent erreicht. Nach demmit Christoph Hoffmann, das 0,48 Millionen verfolgten, sprach man in einemmit dem Chef von Vonovia, Rolf Buch, wie man das Wohnen bezahlbar machen könne. 0,38 Millionen Zuschauer wollten dies sehen, mit 0,14 Millionen Umworbenen sicherte sich RTL 8,6 Prozent.