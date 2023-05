Schon wieder ein «Germanys Next Topmodel»-Tiefstwert

Quotennews

Die Fernsehsendung mit Heidi Klum kommt an ihre früheren Reichweiten nicht mehr heran. Die Marktanteile gaben erstmals spürbar ab.

Die 18. Staffel der ProSieben-Fernsehshowist auch weiterhin Bestandteil des Donnerstagabends von ProSieben . In der gestrigen Sendung mussten die Kandidatinnen der Unterhaltungssendung bei einem „Rich Girl“-Shooting posieren. Außerdem bekamen die teilnehmenden Frauen Besuch von ihrer Verwandtschaft aus Europa. 1,51 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, in der «Modern Family»-Star Sofia Vergara ebenfalls anwesend war, das war ein neues Tief (20.04.: 1,57 Mio.). Bei allen Zuschauern standen dieses Mal sehr gute 6,5 Prozent auf der Uhr. In der Zielgruppe fuhr man nur noch 0,82 Millionen ein, der Marktanteil bewegte sich bei 15,5 Prozent. Vor knapp vier Wochen erreichte man mit 0,83 Millionen jungen Zusehenden und 16,2 Prozent den vorläufigen Tiefpunkt, der nun unterboten wurde.Zwischen 23.15 und 00.15 Uhr begleiteteKatja Krasavice, Vanessa Mai und Popstar Elif beim gemeinsamen Covershooting und sprach mit Shirin David über ihren Erfolg. Das Magazin mit Annemarie Carpendale verbuchte 0,58 Millionen Zuschauer und führte zu 5,2 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten waren 0,22 Millionen anwesend, die für mittelmäßige 8,9 Prozent Marktanteil standen.Nur wenige Zuschauer sahen, denn Adel Tawil präsentierte seine Hits. Der 15-minütige Beitrag verbuchte 0,18 Millionen Zuschauer, 0,11 Millionen junge Zuseher brachten 6,3 Prozent. Deutlich spannender war die Wochenserie bei, dieses Mal wurde bei „Dark Side of Südkorea“ Sex-Crime unter die Lupe genommen. 0,35 Millionen Menschen waren dabei, in der Zielgruppe sicherte sich die Sendung um 17.00 Uhr 8,8 Prozent. 0,16 Millionen junge Menschen schalteten die von Annemarie Carpendale und Christian Düren moderierte Sendung ein.