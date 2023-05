Zufriedenstellende Woche für «Shopping Queen»

Wochenquotencheck

In der Zielgruppe stieg man auf einem ausbaufähigen Niveau ein, doch zum Ende der Woche punktete man hier mit überzeugenden Quoten.



Bereits seit Januar 2012 ist Guido Maria Kretschmer mit seiner Dokusoapfester Bestandteil des Programms bei VOX . Jede Woche in einer anderen Stadt, treten fünf Teilnehmende gegeneinander an, die innerhalb von vier Stunden mit 500 Euro ein Outfit, passend zum jeweiligen Motto der Woche, zusammenstellen müssen. Der Ableger «Promi Shopping Queen» mit prominenten Kandidaten wird ebenfalls unregelmäßig ausgestrahlt. Daneben gab es auch schon Sonderausgaben wie ein Mutter-Tochter-Spezial, ein Pärchen-Spezial, ein Männer-Spezial oder ein Zwillings-Spezial.Diese Woche stand Frankfurt im Mittepunkt und die Kandidatinnen sollten sich an dem Motto „Papas Partygirl! Hol dir modische Unterstützung für eine wilde Partynacht!“ orientieren. Auch die Woche war somit ein Spezial, da die Teilnehmerinnen von ihren Vätern bei der Shoppingtour unterstützt wurden. 0,37 Millionen Fernsehende verfolgten am Montag ab 15.00 Uhr die Shoppingtour von Federica. Dies hatte einen passablen Marktanteil von 4,1 Prozent zur Folge. Die 0,07 Millionen Jüngeren landeten zum Wochenauftakt bei akzeptablen 5,3 Prozent Marktanteil.Am Tag darauf bekam Corinna von ihrem Vater Walter Unterstützung. Bei 0,35 Millionen Zuschauern sank hier der Marktanteil auf annehmbare 3,9 Prozent. Die 0,06 Millionen Umworbenen fielen auf den Wochentiefstwert von mageren 4,7 Prozent zurück. Am Mittwoch ging es weiter mit Jacqueline und ihrem Vater Matthias. Auf dem Gesamtmarkt steigerte man sich bei einem Publikum von 0,37 Millionen Menschen auf den Höchstwert von soliden 4,3 Prozent. Die 0,09 Millionen Werberelevanten kletterten zumindest auf 6,2 Prozent.Lediglich 0,29 Millionen Neugierigen und somit die wenigsten in dieser Woche verfolgten die Shoppingtour von Virginia und Peter. Dadurch fiel auch die Sehbeteiligung auf den schwächsten Wert von 3,3 Prozent zurück. Die 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich hingegen um knapp drei Prozentpunkte auf hohe 9,1 Prozent. Zum Abschluss der Woche waren Christina und ihr Vater Vassilios dran, die mit 0,36 Millionen Interessenten nun wieder bei passablen 4,3 Prozent Marktanteil landeten. Die 0,15 Millionen Jüngeren sicherten sich den Wochenbestwert von starken 9,4 Prozent.Insgesamt befand sich diese Woche auf einem ähnlichen Niveau wie auch die Ausgaben der vergangenen Monate. Auf dem Gesamtmarkt fallen die Quoten meist recht ähnlich aus und liegen zum Großteil im zufriedenstellenden Teil. Ab und an gelingt es, den Senderschnitt zu übertreffen, was diese Woche nicht möglich war. Stattdessen gab es einen Ausrutscher nach unten. Die Resultate in der Zielgruppe fallen deutlich schwankender aus. Obwohl man unter dem gewohnten Niveau in diese Woche startete, räumte der Sender dann an den letzten beiden Tagen besonders ab.