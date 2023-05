«Frag doch mal die Maus» geht neben dem ZDF-Krimi unter

Quotennews

Für die Familienshow im Ersten schalteten am gestrigen Abend so wenig Menschen ein wie nie zuvor.



Im August hatte Jörg Pilawa die Moderation von «Quizduell» an Esther Sedlaczek abgegeben, was zu einem Aufschwung der Quoten gesorgt hatte. Nun übernimmt sie auch Eckhart von Hirschhausens. Zu Gast hatte sie gestern Mark Forster, Carolin Kebekus, Nico Santos, Horst Lichter, Michael Kessler und Nilam Farooq.Die letzte Ausgabe der Familienshow war im Oktober 2022 zu sehen gewesen und hatte 3,19 Millionen Fernsehende überzeugt. Dies hatte zu guten 13,2 Prozent Marktanteil geführt. Bei den 0,73 Millionen Jüngeren waren starke 13,2 Prozent zustande gekommen. Am gestrigen Abend interessierten sich 2,76 Millionen Zuschauer für das Programm, was für die bislang niedrigste Reichweite überhaupt sorgte. Dies sorgte für gute 12,8 Prozent Marktanteil. Ebenso markierten 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährige einen neuen Tiefstwert. Hier wurden dennoch starke 12,0 Prozent Marktanteil eingefahren.Mit dieser Konkurrenz hatte das ZDF natürlich leichtes Spiel und zog mit dem Krimideutlich am Ersten vorbei. 7,19 Millionen Interessenten sicherten sich mit Leichtigkeit den Tagessieg. Zudem belegte der Sender hervorragende 30,8 Prozent des Gesamtmarktes. Einzig die 0,51 Millionen Jüngeren mussten sich knapp gegenüber der Konkurrenz geschlagen geben. Dennoch kamen hier überzeugende 11,1 Prozent Marktanteil zustande.