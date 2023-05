Max und Disney+ streamen «Avatar: The Way of Water»

US-Fernsehen

Der Kino-Erfolg von James Cameron wird am 7. Juni 2023 in den Vereinigten Staaten anlaufen. Ob auch ein Deutschlandstart zu diesem Zeitpunkt erfolgt, ist noch unklar.

James Camerons globales Phänomenwird am Mittwoch, den 7. Juni auf Max, dem erweiterten Streaming-Dienst von Warner Bros. Discovery, der am 23. Mai in den USA startet, Premiere feiern. Zusätzlich zum Streaming auf Max wird der Film am 7. Juni auf Disney+ verfügbar sein. In Deutschland startet «Avatar» ebenfalls am 7. Juni bei Disney+.«Avatar: The Way of Water» wurde für zahlreiche Academy Awards nominiert, unter anderem für den Besten Film, und wurde zum dritthöchsten Einspielergebnis aller Zeiten weltweit und startete einen neuen Maßstab für visuelle Effekte. In der von Cameron und seinem langjährigen Partner Jon Landau produzierten 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment-Produktion spielen Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis und Kate Winslet mit. Zu der illustren Erwachsenenbesetzung gesellen sich die talentierten Newcomer Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass und Jack Champion. Das Drehbuch stammt von James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, die Story von James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes und Richard Baneham fungieren als ausführende Produzenten des Films.Der Film erreicht neue Höhen und erkundet unentdeckte Tiefen, wenn James Cameron in diesem emotionsgeladenen Action-Abenteuer in die Welt von Pandora zurückkehrt. «Avatar: The Way of Water» startet mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder), die Probleme, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um sich gegenseitig zu beschützen, die Kämpfe, die sie führen, um am Leben zu bleiben, und die Tragödien, die sie ertragen. All dies geschieht vor dem Hintergrund der atemberaubenden Meereslandschaften von Pandora, wo die Zuschauer neue Na'vi-Kulturen und eine Reihe exotischer Meeresbewohner kennenlernen.