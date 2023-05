«Unter Uns» erweitert sich um Goethestraße

TV-News

Die Dreharbeiten auf dem neuen Set finden in der Kölner Innenstadt in der Bismarckstraße im Belgischen Viertel statt.

In Weimar waren die beiden Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller quasi Nachbarn und nun werden die beiden wohl bekanntesten Namen der deutschen Literatur auch im Rahmen der RTL-Soapwieder zusammengeführt. Die Serie spielt bekanntlich in der Schillerallee und bietet zahlreichen Orten wie der Konditorei der Weigels, der Kneipe „Schiller“, Easys „Büdchen” oder dem „Huber Bau” ein Zuhause. Ab Folge 7.152, die voraussichtlich am 3. Juli bei RTL gesendet wird, erweitert sich das Set um die Goethestraße. Die Dreharbeiten für die Szenen in der Goethestraße finden aber nicht im «Unter uns»-Studio oder -Außenset auf dem MMC-Studiogelände statt, sondern direkt in der Kölner Innenstadt. Die Bismarckstraße im Belgischen Viertel wird jetzt zur Goethestraße.Dort befindet sich der neuen Concept-Store „Viererleih”, den Jennifer Turner (Tatiani Katrantzi), Nadine Pfeiffer (Floriane Eichhorn), Paula Wolters (Jess Maura) und Easy Winter (Lars Steinhöfel) zusammen eröffnen. Hier verkauft Jenny Second-Hand-Kleidung, Easy seine Fotokunst und Nadine ihr selbstgemachtes Putzmittel. Paula bietet in dem Laden einen Geräteverleih an. Der Laden befindet sich Kellergewölbe des Weigel-Hauses und wurde von Jennys Hund Tsatsiki entdeckt, als dieser sich dort verlaufen hatte. Als Nadine und Jenny nach ihm suchen, staunen sie nicht schlecht: Der alte Kellerzugang führt direkt in ein verlassenes Ladenlokal. Ein Traum wird wahr, denn schon lange wollten die beiden einen eigenen Laden eröffnen.„Es ist uns eine außerordentliche Freude ein Ladenlokal mitten in der Kölner Innenstadt gefunden zu haben. Somit können wir den Zuschauer:innen das ,kölsche Lebensgefühl’ mit seiner urbanen Vielfältigkeit rund um die ,Goethestraße’ noch ein Stück weit näher transportieren“, erklärt Claudia Danne, Producerin UFA Serial Drama. „Zudem lebt ,Unter uns’ von dem emotionalen Versprechen Familie/Freunde/Nachbarschaft und dieses ,Wir-Gefühl’ wollten wir auch in unserem neuen Set verkörpern.“Danne fügt an: „Zusätzlich ist uns schon seit langem das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen. Wir haben erst kürzlich das Label ,Green Motion’ – für nachhaltiges Produzieren mit ökologischen Standards – als erste langlaufende tägliche Serie erhalten und darauf sind wir verdammt stolz! Das ,Viererleih’ ist somit die Verbindung unseres Serienclaims und nachhaltigen Ansporns. Ein Concept-Store, in dem vier Protagonist:innen unserer Serie nachhaltige Produkte verkaufen oder verleihen – eine bessere Verbindung können wir uns gar nicht vorstellen!”