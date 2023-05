Keiner kann sie bremsen: «Kampf der Realitystars»

Quotennews

Mit der fünften Folge erreichte die Endemol Shine Germany-Produktion ein neues Hoch beim Gesamtpublikum.

Die am Mittwoch ausgestrahlte fünfte Folge stellte die Halbzeit der Showdar. Zunächst wurde aufgelöst, wer wieder zurück in die Sala darf. Denn die Rausgewählten Sarah Knappik und Manni Ludolf mussten beide ein Gebot abgeben, auf wie viel der Gage sie verzichten würden, um wieder zurückzudürfen. Dazu gab es mit «Big Brother»-Gewinner Sascha Sirtl, Auswanderin Peggy Jerofke und Fußball-Profi Nico „Patsche“ Patschinski direkt drei Neuankömmlinge.Zuletzt hatte sich die Reichweite auf 0,94 Millionen Fernsehende gesteigert, was 3,8 Prozent Marktanteil bedeutet hatte. Auch den 0,41 Millionen Jüngeren waren weiterhin starke 7,2 Prozent sicher gewesen. Einen großen Sprung nach vorne machte die Show zwar nicht, aber 0,97 Millionen Zuseher markieren ein Staffelbestwert. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wuchs auf 4,4 Prozent. Bei den Umworbenen fuhr man nun 0,39 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 7,7 Prozent.wurde zwischen 23.10 und 00.10 Uhr gesendet. Die Gesprächssendung erreichte dieses Mal 0,30 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte überdurchschnittliche 2,8 Prozent. Jedoch war der Nachklapp beim jungen Publikum zu viel des Guten: Nur 0,09 Millionen Menschen blieben dran, sodass RTLZWEI unterdurchschnittliche 4,2 Prozent erreichte.