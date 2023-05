«Jack Ryan» geht schon im Juni in die letzte Staffel

US-Fernsehen

Die Produktion von Paramount Television Studios wird am 30. Juni fortgesetzt.

Es ist das Ende von Jack Ryan. Prime Video hat den Starttermin für die vierte und letzte Staffel vonbekannt gegeben. Die Spionage-Action-Serie, in der John Krasinski den CIA-Spion spielt, wird am 30. Juni mit den ersten beiden Episoden ihrer letzten Staffel starten. Danach werden wöchentlich zwei Episoden veröffentlicht, wobei das Finale der sechsteiligen Staffel am 14. Juli auf Prime Video zu sehen sein wird.Die neuen Episoden von «Jack Ryan» kommen nur sechs Monate nach der Premiere der dritten Staffel im Dezember auf den Streamer. Prime Video hat im Winter alle acht Episoden der dritten Staffel gleichzeitig veröffentlicht, ist aber für die letzte Staffel zu einer wöchentlichen Veröffentlichungsstruktur übergegangen. Die Serie wurde für eine vierte Staffel verlängert, bevor die Episoden der dritten Staffel ausgestrahlt wurden.Die Serie wird von Amazon Studios, Paramount Television Studios und Skydance Television produziert. Krasinski, Allyson Seeger, Andrew Form, Brad Fuller, Michael Bay und John Kelly fungieren als ausführende Produzenten. Tom Clancy wird auch die vierte Staffel zusammen mit David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell unter dem Banner von Skydance Television sowie Vaun Wilmott, Mace Neufeld und Carlton Cuse produzieren.