1,22 Millionen sahen Herbert Grönemeyer

Quotennews

Der Musikstar war Teil von «Joko & Klaas gegen ProSieben», das erneut Top-Werte verzeichnete.

Zwischen 20.15 und 23.00 Uhr strahlte ProSieben eine neue Ausgabe vonaus. Die dritte Folge der bereits neunten Staffel sicherte sich eine Reichweite von 1,22 Millionen, die Sendung mit den Gaststars Herbert Grönemeyer, Lina Magull, Kai Pflaume sowie Dennis und Benni Wolter erreichte einen Marktanteil von sehr guten 5,4 Prozent. Die Florida-TV-Produktion setzte die guten Werte der Vorwochen fort: 0,84 Millionen Werberelevante sorgten für 17,1 Prozent. Weil Joko & Klaas nicht gewannen, müssen sie am Sonntag „den ganzen Tag“ im Programm von ProSieben Muttertagsgrüße vorlesen.Bis kurz nach Mitternacht warauf Sendung. Die Fernsehshow aus Berlin Adlershof verbuchte 0,49 Millionen Zuschauer und fuhr gute 4,3 Prozent Marktanteil ein. Die Sendung, in der Ed Sheeran zu Gast war, holte 0,29 Millionen bei den jungen Menschen und konnte sich über 11,7 Prozent freuen. Die anschließende-Wiederholung brachte noch 0,22 Millionen Zuschauer und neun Prozent in der Zielgruppe.In der vergangenen Woche holteeinen Marktanteil von 12,8 Prozent, dieses Mal erreichte die Fernsehshow mit Ruth Moschner, die von 01.00 bis 03.00 Uhr on air ging, 5,5 Prozent. Insgesamt blieben 0,06 Millionen Menschen wach, darunter waren 0,04 Millionen junge Fernsehzuschauer.