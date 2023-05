Schlechter Start für «Million Dollar Homes»

Quotennews

Im Vorfeld war auch wieder «Friends» zu sehen, doch die Einschaltquoten waren nicht gerade zum Lachen.

Noch in den vergangenen Wochen strahlte sixx am Dienstagabend «Fixer Upper» aus, jetzt hat man das Preisniveau ein bisschen gesteigert und setzt auf. Die Antwort auf den Netflix-Erfolg «Selling Sunset», der in wenigen Tagen fortgesetzt wird, wird seit 2006 für den Fernsehsender Bravo produziert und gehört zum NBCUniversal-Deal der Unterföhringer Unternehmensgruppe.Los ging es mit der brandneuen 14. Staffel, die am 8. Dezember 2022, in den USA Premiere feierte. 0,08 Millionen Menschen verfolgten das neue Abenteuer mit Josh Altman, Tracy Tutor und Josh Flagg, das sich einen Marktanteil von 0,3 Prozent sicherte. Die erste Geschichte von zwölf neuen Folgen verbuchte 0,03 Millionen bei den Werberelevanten und fuhr schlechte 0,6 Prozent Marktanteil ein. Es folgte eine zweite Ausgabe, die 0,08 Millionen Zuschauer fesselte, wovon 0,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf maue 0,3 und 0,8 Prozent.Weiterhin mau ist die Performance vonum 19.15 Uhr. Die Kult-Serie aus New York, die aber in Kalifornien gedreht wurde, erreichte mit den Geschichten „Das Veloursamt-Kaninchen“ und „Verrat unter Freunden“ nur 0,06 und 0,08 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf jeweils 0,3 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,04 und 0,05 Millionen auf dem Papier, sodass man auf 1,2 und 1,1 Prozent Marktanteil kam.