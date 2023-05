AMC verliert 0,3 Mio. Streaming-Abos

Wirtschaft

Der Werbeumsatz der USA-Sparte ging um 20 Prozent zurück. Der Gewinn stieg leicht an, der Umsatz entwickelte sich ebenfalls passabel.

Der Streaming-Krieg fordert Opfer: AMC Networks hat im ersten Quartal 300.000 Streaming-Abonnenten verloren. Die Zahl der Abonnenten fiel von 11,8 Millionen Ende 2022 auf 11,5 Millionen am 31. März, wie das Unternehmen am Dienstag in seinen Geschäftszahlen mitteilte. Dieser Rückgang bei den Abonnenten folgt auf einen leichten Anstieg von 700.000 bezahlten Streaming-Kunden zwischen dem dritten und vierten Quartal des vergangenen Jahres.Zu den Streaming-Plattformen von AMC Networks gehören AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK und HIDIVE. Diese digitalen Angebote kommen zu den linearen Kanälen des Unternehmens hinzu: AMC, BBC America (ein Joint Venture mit BBC Studios), IFC, SundanceTV, WE tv und IFC Films. Hier zeigt sich auch das Problem: Die Streamingdienste kosten zusammen fast 38 US-Dollar pro Monat.Die Werbeumsätze von AMC Networks in den USA sind im ersten Quartal um ein Fünftel zurückgegangen, dennoch hat das Medienunternehmen die Schätzungen für das Quartal übertroffen, sowohl in Bezug auf die Einnahmen als auch auf die Gewinnerwartungen. AMC Networks meldete einen Umsatz von 717 Millionen US-Dollar (Vorjahresergebnis: 712 Millionen). Das Betriebsergebnis lag bei 215 Millionen US-Dollar und verbesserte sich leicht (+2,2 Prozent)."AMC Networks ist seit jeher für großartige Inhalte bekannt, die sich in der Populärkultur durchsetzen, von der Kritik gelobt werden und die Fans begeistern", sagte CEO Kristin Dolan in einem Brief an die Aktionäre. "In einem Umfeld, in dem sich der Konsum verändert, sind wir bestrebt, unsere Inhalte über das gesamte Vertriebs-Ökosystem verfügbar zu machen. Während wir die Wege zur Monetarisierung von Inhalten neu bewerten, reduzieren wir strategisch die Kosten und verschlanken unsere Organisation. Diese Bemühungen trugen zu einem ersten Quartal mit starken Margen und höheren Streaming-Einnahmen bei, da wir unser Streaming-Portfolio vorrangig auf höherwertige Abonnenten ausrichten. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Gesamtrentabilität des Unternehmens, da wir weiterhin eine starke Bilanz aufrechterhalten, den freien Cashflow steigern und den Shareholder Value maximieren wollen."