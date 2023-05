Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen den Spielfilm bei Kabel Eins? Punkteten «Davina & Shania» für RTLZWEI?

Das ZDF sichert sich mitdie größte Reichweite des Abends. 4,15 Millionen Zuschauer bescherten dem Mainzer Sender 15,9 Prozent, bei den Jüngeren wurden 7,8 Prozent ausgewiesen.undsorgten für 3,36 und 2,24 Millionen Zuschauer sowie 14,3 und 13,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,5 und 9,1 Prozent ausgewiesen. Das Erste erreichte zu Beginn der Primetime 2,76 Millionen Zuschauer, die Naturdokuverzeichnete 10,7 Prozent bei allen und schwache 5,5 Prozent bei den Jüngeren.undverfolgten ab 21:00 Uhr noch 2,12 und 2,13 Millionen Interessierte, die Marktanteile bewegten sich bei 8,4 und 11,1 respektive 5,1 und 8,3 Prozent.VOX punkte mitvor 1,83 Millionen Zuschauern und erntete 14,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTL sicherte sich mitund2,74 und 1,80 Millionen Zuschauer sowie 10,4 und 7,9 Prozent bei den Umworbenen. RTLZWEI präsentierte eine Doppelfolge vonund fuhr 0,44 und 0,50 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe standen gute 5,0 und 5,6 Prozent zu Buche.Reichweitenstärkster Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe war Kabel Eins, woundzu sehen waren. Die Spielfilme generierten 1,07 und 0,52 Millionen Zuschauer sowie 5,8 und 6,4 Prozent Marktanteil beim werberelevanten Publikum. ProSieben setzte auf die Serienundund unterhielt 0,65 und 0,62 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden die Marktanteile auf 6,2 und 5,8 Prozent beziffert.durfte sich über 0,50 und 0,38 Millionen Zuschauer freuen. Die Doppelfolge kam auf 5,5 und 5,0 Prozent. Sat.1 erntete mit0,65 Millionen Zuschauer und 5,7 Prozent Marktanteil.