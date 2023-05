«Project Runway» geht auch ohne Heidi Klum weiter

US-Fernsehen

Die Jubiläumsstaffel mit zahlreichen früheren Gesichtern ist im Sommer zu sehen sein.

Bravo präsentiert seine allererste-Staffel mit einer speziellen zweiteiligen Premiere am Donnerstag, den 15. Juni um 20.00 Uhr. Die Emmy-prämierte Wettbewerbsserie, mit der alles begann, kehrt mit Mentor Christian Siriano und den Juroren Nina Garcia, Brandon Maxwell und Elaine Welteroth in den Arbeitsraum zurück. Vierzehn der beliebtesten Designer aus 19 Staffeln erhalten eine letzte Chance, ihr Leben mit einem karrierebestimmenden Sieg für immer zu verändern. Die All-Stars setzen alles aufs Spiel, um eine Chance auf Wiedergutmachung zu bekommen - in einer Saison voller Überraschungen und einer Wendung, die das Spiel verändert. Aus ehemalige Aushängeschild Heidi Klum ist in der 20. Staffel allerdings nicht dabei.Jede 90-minütige Folge enthält Herausforderungen, die ihre Kunstfertigkeit auf die Probe stellen und sie an ihre Grenzen bringen, einschließlich einer unkonventionellen Herausforderung, die alle überrascht. Zu den weiteren Herausforderungen gehören die Rückkehr der klassischen Denim-Herausforderung und eine Auffrischung der Uniformen für Fan-Lieblinge aus der Besetzung von "Below Deck". Die Stadt erwacht wieder zum Leben und wird zum kreativen Spielplatz für diese Star-Designer, mit ikonischen Schauplätzen wie FAO Schwarz, dem historischen Franklin D. Roosevelt Four Freedoms State Park und dem Hochglanz-Wolkenkratzer SUMMIT One Vanderbilt.Zu den aufregendsten Namen aus der Mode- und Kunstwelt, die den Designern in der Jury der 20. Staffel zu Ruhm und Ehre verhelfen, gehören die Schauspielerin, Autorin und Aktivistin Alicia Silverstone, der Schauspieler, Sänger, Produzent und Regisseur Billy Porter, der Modedesigner Zac Posen, die CEO und Gründerin von "alice + olivia" Stacey Bendet, der Kreativdirektor von Carolina Herrera Wes Gordon und die Schauspielerin, Produzentin und Emmy-Preisträgerin Lena Waithe; Image-Architektin und Promi-Stylistin Law Roach; Schauspielerin, Produzentin und 90er-Jahre-Ikone Jennie Garth; Autorin, Schauspielerin und Model Paulina Porizkova; Designer Sergio Hudson; Schauspielerin, Künstlerin und Model Julia Fox; Designer Willy Chavarria; «Below Deck»-Co-Star Kate Chastain; «The Real Housewives of New York City» Luann de Lesseps; Designerin Batsheva Hay; Emmy-Preisträger Coleman Domingo; und Steven Kolb, CEO des Council of Fashion Designers of America.«Project Runway» wird von Alfred Street Industries und der Spyglass Media Group produziert. Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Nan Strait, Dan Volpe, J.J. Duncan und Ashley Baumann-Sylvester fungieren als ausführende Produzenten für Alfred Street Industries. Christian Siriano und Nina Garcia fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. "Project Runway" wird international von Fremantle vertrieben.