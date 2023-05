ZDFs verrückter Programmplan geht nicht auf

Quotennews

Am Dienstagabend waren drei Dokumentationen gesetzt. Doch die Mischung erwies sich nicht wirklich als zuschauerträchtig.

Über neun Millionen Menschen verfolgten die Krönung von King Charles III. am Samstag. Am Dienstag setzte nun das Zweite Deutsche Fernsehen mitdas Thema fort. Der Film von Ulrike Grunewald sicherte sich zwischen 20.15 und 21.00 Uhr nur 2,44 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 9,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,36 Millionen gemessen, der Marktanteil bewegte sich bei 6,6 Prozent. Schon kommenden Dienstag geht es um der „schöne Schein“ von Kate und Camilla.Am Sonntag wird in der Türkei das Parlament und der Präsident gewählt. Deshalb lief um 21.00 Uhr die «frontal»-Dokumentation, die von Can Dünder und Hauke Wendler stammte. 1,67 Millionen Menschen durften erfahren, wie die Regierung Kritiker mundtot macht. Das sorgte für einen Marktanteil von 6,5 Prozent. Bei den jungen Menschen blieben 0,28 Millionen dran, der Marktanteil wurde mit 5,0 Prozent bemessen.Auf dem 22.15-Uhr-Sendeplatz war Hannes Jaenicke. Der Schauspieler und Aktivist drehte mit Eva Gfirtner und Judith Adlhoch eine neue Dokumentation, die unter anderem in Kenia und Costa Rica produziert wurde. 1,63 Millionen Menschen sahen sich den Film an, 0,16 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil belief sich auf 9,6 Prozent bei allen sowie 4,2 Prozent bei den jungen Menschen.