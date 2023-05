Themenmix mau, Quoten gut

Quotennews

Unterm Strich verbuchte eine neue Folge von «Bauer sucht Frau international» ganz passable Werte, nur im Anschluss sah es trotz mageren Beiträgen noch gut aus.

Abnehm-Apps im Langzeit-Test, weiterhin Medikamenten-Mangel in Deutschland und einen Wärmepumpen-Beratungs-Report – das sind nicht gerade die drei besten Themen, um bis Mitternacht wachzubleiben. Doch mehr hatte Mareile Höppner und ihre Redaktion mitnicht anzubieten. Doch 1,05 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil von 8,1 Prozent spricht Bände. Bei den Werberelevanten löst man damit auch zwar keine Jubelstürme aus, aber passable Werte: 0,29 Millionen Zuschauer brachten 10,1 Prozent.Die vierte Folge vonsetzt die Werte der vergangenen Tage fort. Die Sendung ist mit 2,96 Millionen Zuschauern zwar ein Erfolg, aber die Reichweiten sind in größerem Zusammenhang gesehen rückläufig. Der Marktanteil ab drei Jahren lag bei 11,7 Prozent. Mit 0,55 Millionen jungen Menschen holte die Sendung mit Inka Bause bei mittelmäßigen 10,1 Prozent Marktanteil.Pinar Atalay ist in dieser Woche wieder mitdran. Das Magazin, das von 22.15 bis 22.35 Uhr auf Sendung ging, hatte 1,87 Millionen Fernsehzuschauer. Die Sendung aus Berlin sicherte sich 9,8 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 0,36 Millionen auf dem Papier, sodass man sich 8,7 Prozent schnappte.„Muttersöhnchen schrottet Porsche vom Nachbarn“ hieß die Folge von, die um 17.00 Uhr gesendet wurde. Die Produktion von Filmpool erreichte 1,01 Millionen Zuschauer und generierte tolle 10,1 Prozent. In der Zielgruppe waren nur 0,12 Millionen möglich, sodass man auf 8,4 Prozent Marktanteil kam.