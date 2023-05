CW wächst digital

Wirtschaft

Die Werbeumsätze von Nexstar sinken im ersten Quartal um sechs Prozent.

Der Medienriese Nexstar, der vor allem mit lokalen Fernsehsendern sein Geld verdient, meldete am Dienstag seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 und teilte mit, dass der gesamte Anzeigenumsatz im Vergleich zum Vorjahr um sechs gesunken ist, der digitale Umsatz jedoch um rekordverdächtige 16,5 Prozent wuchs, was zum Teil auf die Aufnahme von The CW Network in das Angebot zurückzuführen ist. Die Werbeumsätze lagen bei 425 Millionen US-Dollar.Nexstar meldete ein Plus von 3,9 Prozent auf 1,257 Milliarden US-Dollar. In den Monaten Januar, Februar und März 2022 setzte das Unternehmen 1,210 Milliarden US-Dollar um. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank von 645 auf 491 Millionen US-Dollar, das Betriebsergebnis belief sich auf 88 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor wurden noch 252 Millionen US-Dollar verbucht."Die Finanzergebnisse von Nexstar für das erste Quartal übertrafen erneut die Konsenserwartungen bei allen wichtigen Finanzkennzahlen, einschließlich Nettoumsatz, bereinigtem EBITDA und zurechenbarem freien Cashflow. Der Rekordumsatz im ersten Quartal und die Vorteile der CW-Akquisition haben den zyklischen Rückgang der politischen und olympischen Werbung im Jahresvergleich mehr als ausgeglichen, was zu einem Rekord-Nettoumsatz für das Unternehmen im ersten Quartal führte. Wir gaben fast 60 % des zurechenbaren freien Cashflows des ersten Quartals in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an unsere Aktionäre zurück."Neben der Veröffentlichung eines weiteren starken Quartalsergebnisses setzen wir unsere Strategie fort, die darauf abzielt, unsere linearen, digitalen, mobilen und Streaming-Assets und -Fähigkeiten auf neue Weise zu nutzen, um die Monetarisierung und das Wachstum des gesamten Portfolios zu steigern. Auch unsere organischen Wachstumsinitiativen zeigen eine starke Dynamik. NewsNation ist nach wie vor der am schnellsten wachsende Kabelnachrichtensender und verzeichnete im ersten Quartal 2023 die bisher höchsten Zuschauerzahlen. Während wir unser Programmangebot erweitern, wird NewsNation weiterhin von Branchenbeobachtern als unvoreingenommene und zuverlässige Nachrichtenquelle bestätigt. Wir machen auch weitere Fortschritte bei der Umsetzung unseres Plans für The CW mit der Ernennung von Schlüsselpersonal, weiteren Kostensenkungen bei den Gemeinkosten und neuen Programmerweiterungen, einschließlich unserer exklusiven mehrjährigen Partnerschaft mit LIV Golf.