Oxygen holt sich Kelly Siegler

US-Fernsehen

Der True-Crime-Fernsehsender hat zahlreiche neue Formate vorgestellt.

Oxygen True Crime wird eine Reihe von True-Crime-Serien in sein Herbst- und Winterprogramm aufnehmen, teilte der Sender am Montag mit. Von den neuen Programmen werdenundnoch in diesem Jahr ihr Debüt auf Oxygen geben. Darüber hinaus habenundweitere Staffelaufträge erhalten.«Texas Justice with Kelly Siegler» wird die ehemalige Staatsanwältin bei der Untersuchung der verstörendsten Morde in ihrem Heimatstaat in den Mittelpunkt stellen und im Herbst Premiere haben. «The Pike County Murders» untersucht einen mysteriösen Mordfall an einer Familie in Ohio. Nachdem acht Familienmitglieder in einer Nacht an vier verschiedenen Orten brutal ermordet wurden, wurde der Fall zu einer der bedeutendsten Mordermittlungen, die der Bundesstaat Ohio je gesehen hat und wird diesen Winter erstmals auf Oxygen ausgestrahlt.«Real Murders of Los Angeles» zieht den Vorhang vor der harten und grausamen Realität der Stadt der Engel zurück. Die Serie verfolgt die Geschichten von Menschen, die auf der Suche nach dem amerikanischen Traum alles für Ruhm und Reichtum geopfert haben.