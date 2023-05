«The Hedge Knight»: Auch «Game of Thrones»-Spin-off in Pause

US-Fernsehen

Immer mehr Fernsehserien werden nicht mehr weiterproduziert, auch wenn es Ausnahmen gibt.

Wie viele andere Projekte, die sich während des Autorenstreiks in der Frühphase der Produktion befinden, hat auch das kommende «Game of Thrones»-Spin-offhat der Autorenraum eine Pause eingelegt, wie der Autor George R.R. Martin am Montag in einem neuen Blogpost bekannt gab.Der Autor, der vor allem für seine fortlaufenden "Das Lied von Eis und Feuer"-Romane bekannt ist, die die HBO-Hitserie «Game of Thrones» inspirierten und die Grundlage für die Vorgängerserie «House of the Dragon» bildeten, machte auch Ankündigungen zu seinen anderen Fernsehserien, wie der zweiten Staffel von «Dark Winds» von AMC."Ich bin nicht in L.A. und kann daher nicht wie 1988 an einer Streikpostenkette teilnehmen, aber ich möchte zu Protokoll geben, dass ich meine Zunft voll und ganz und unmissverständlich unterstütze", schrieb er. "Wie lange wird der Streik dauern? Keine Ahnung. Vielleicht kommen die AMPTP-Mitglieder morgen zur Vernunft und bieten einige sinnvolle Zugeständnisse an, und die ganze Sache kann nächste Woche abgeschlossen werden. Darauf würde ich allerdings nicht wetten. Seit ich 1986 angefangen habe, für Fernsehen und Film zu schreiben, habe ich schon mehrere Streiks mitgemacht. Der Streik von 1988, der erste, an dem ich teilnahm, dauerte 22 Wochen und war damit der längste in der Geschichte Hollywoods. Der jüngste Streik 2007/08 dauerte 100 Tage. Dieser Streik könnte noch länger dauern. Die Themen sind wichtiger, und ich habe die Gilde noch nie so geeint gesehen wie jetzt.“