Fran Drescher schließt sich WGA-Streik an

Die Vorsitzende von SAG-AFTRA hält den Autorenstreik für gut.

SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher hatte eine ernüchternde Botschaft für Hollywoods große Studios, als sie sich am Montagnachmittag einer WGA-Streikpostenkette vor Paramount Pictures anschloss. "Sie haben das Gefühl, dass dieser Streik ein Streik für alle in der Branche ist", sagte Drescher über die SAG-AFTRA-Mitglieder und den Arbeitskampf der WGA.Drescher, die im September 2021 zur Präsidentin der SAG-AFTRA gewählt wurde, marschierte Arm in Arm mit der Präsidentin der Writers Guild of America West, Meredith Stiehm, als Zeichen der Solidarität und schloss sich einer Koalition von einigen hundert Mitgliedern beider Gilden an, die ab 9:00 Uhr morgens vor Paramount streikten, als die zweite Woche des WGA-Streiks begann."Es ist wichtig, dass wir unsere Schwestergewerkschaften in der Unterhaltungsindustrie unterstützen", sagte Drescher gegenüber ‚Variety‘ und betonte, dass sie in ihrer Rolle als SAG-AFTRA-Präsidentin sowohl eine Gewerkschaftsführerin als auch ein WGA-Mitglied ist. "Wir müssen uns mit ihnen solidarisch zeigen. Nur so kann die Gewerkschaft effektiv für sich selbst eintreten und für ihre Bedürfnisse anerkannt werden", sagte Drescher.