«Rate my Date» pendelt sich auf schwachem Niveau ein

Quotennews

Sat.1 hat somit den nächsten Flop produziert, denn auch «Volles Haus!» performt weiterhin unterirdisch und zieht «Die perfekte Minute» in den Quotenabgrund.

Nach einem soliden Start mit 6,5 Prozent in der Zielgruppe sank die Ausbeute der neuen Sat.1-Showin Woche zwei auf 5,6 Prozent. Die Reichweite ging von 0,93 auf 0,66 Millionen zurück. Mit der dritten Folge stellte sich somit die Frage, ob Moderator Ralf Schmitz den Abwärtstrend stoppen oder sich weiter im Sinkflug befindet. Die Antwort darauf gaben 0,65 Millionen Zuschauer, die das Kuppelformat einschalteten. Der Marktanteil wurde auf erneut schwache 2,6 Prozent beziffert. In der Zielgruppe verzeichnete der Bällchensender ähnlich wie in der Vorwoche 0,30 Millionen werberelevanten Zuschauer und 5,7 Prozent Marktanteil. «Rate my Date» scheint sich somit auf einem schwachen Niveau einzupendeln.Die anschließende Clipshowerreichte ab 22:35 Uhr noch 0,39 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen nun bei 3,0 Prozent bei allen und mauen 4,5 Prozent bei den Umworbenen. 20 Minuten nach Mitternacht folgte die Wiederholung von «Rate my Date», die die Werte weiter purzeln ließ. In der Zielgruppe kam Sat.1 nur noch auf 3,5 Prozent.Am Nachmittag lief es füreinmal mehr schlecht. Die dreistündige Sendung wollten sich durchschnittlich nur 0,25 Millionen Zuschauer antun, zwischen 17:30 und 18:00 Uhr lag die Reichweite bei 0,33 Millionen. Die Markanteile beliefen sich auf 2,2 sowie 3,0 Prozent, in der Zielgruppe reichte es für 3,4 Prozent, um 17:30 Uhr standen nur noch 2,5 Prozent zu Buche.baute die Reichweite auf 0,37 Millionen aus, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 1,5 Prozent aber weiterhin desaströs.