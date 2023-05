«The Bear» geht im Juni weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Hulu wird die FX-Serie ab 22. Juni zeigen.

Hulu wird die zweite Staffel vonam 22. Juni ausstrahlen, wie FX in den sozialen Medien bekannt gab. Zuvor war bekannt geworden, dass die zweite Staffel der Restaurant-Dramedy aus Chicago irgendwann im Juni Premiere haben würde. In der Hauptrolle spielt Jeremy Allen White als Carmen "Carmy" Berzatto.«The Bear» folgt einem jungen, klassisch ausgebildeten Koch, der nach dem Selbstmord seines Bruders nach Chicago zurückkehrt, um den italienischen Rindfleischladen seiner Familie zu führen. In der Serie spielen außerdem Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Abby Elliott, Corey Hendrix, Matty Matheson, Richard Esteras und Jose M. Cervantes.Die von Christopher Storer entwickelte zweite Staffel von «The Bear» wird zehn Episoden lang sein, zwei mehr als die erste, und sich auf die Eröffnung des neuen Restaurants konzentrieren. Storer ist neben Joanna Calo, Josh Senior, Hiro Murai und Nate Matteson ausführender Produzent. Nach seiner Premiere wurde «The Bear» zur meistgesehenen halbstündigen Serie von FX und erhielt Trophäen bei den Screen Actors, Writers und Producers Guild Awards. Außerdem gewann White den Golden Globe als bester Schauspieler in einer TV-Serie, einem Musical oder einer Komödie.