«S.W.A.T.» ist wieder eine Serie

US-Fernsehen

Zumindest eine letzte Staffel bekommt das Format. Sony Pictures Television Studios stellt die Serie nun günstiger her.

wurde bei CBS für die 7. Staffel verlängert, die gleichzeitig die letzte der Serie sein wird. Damit hat der Sender seine erst vor drei Tagen getroffene Entscheidung, die Serie abzusetzen, auf verblüffende Weise revidiert.Quellen zufolge wurden die Gespräche zwischen CBS und dem Co-Produzenten der Serie, Sony Pictures Television, am Wochenende nach der Ankündigung der Absetzung fortgesetzt. Die Serie hat sich für CBS auf dem Freitagabend-Sendeplatz als solide Leistung erwiesen, wobei die Entscheidung letztlich auf die finanziellen Aspekte der Serie zurückzuführen war. Zusätzlich zur Verlängerung wird der Serienstar Shemar Moore als ausführender Produzent an der letzten Staffel mitwirken."Wir haben auf unsere Zuschauer und ihre große Begeisterung für «S.W.A.T.» gehört und uns darauf geeinigt, die Serie für eine letzte Staffel mit 13 Episoden zu verlängern, die im Sendejahr 2023-2024 ausgestrahlt werden soll", so Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment, und Katherine Pope, Präsidentin der Sony Pictures Television Studios, in einer gemeinsamen Erklärung. "«S.W.A.T.» wurde sechs Staffeln lang auf CBS ausgestrahlt und hat eine treue Fangemeinde gewonnen. Wir freuen uns, dass wir einen Weg gefunden haben, die Serie zurückzubringen und den Handlungssträngen und Charakteren der Serie einen Abschluss zu geben, den die Zuschauer verdient haben. Wir danken den Darstellern, Autoren, Produzenten, der Crew und allen, die zum Erfolg von «S.W.A.T.» beigetragen haben, und freuen uns auf die Rückkehr in der nächsten Staffel.“