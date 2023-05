«Herzstolpern 2»: Weniger Reichweite, höhere Quote

Quotennews

Am Montagabend saßen generell weniger Menschen vor dem Fernseher, weswegen die Quote anstieg.

Das ZDF setzt auch am Montagabend auf einen Film, der der Herzkino-Reihe vom Sonntagabend zuzuordnen ist. Mit „Neustart ins Leben“ zeigte man nur 24 Stunden nach der Premiere vongleich den zweiten Film der Reihe. Diesmal schalteten 4,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem Marktanteil von 15,9 Prozent entsprach. Zum Vergleich: Die Premiere „Aufbruch nach Italien“ kam am Sonntagabend auf 4,26 Millionen Zuschauer und solide 14,6 Prozent. Daraus lässt sich schließen, dass am Montagabend generell weniger Menschen vor dem Fernseher saßen, weswegen die Quote anstieg.Aus der jüngeren Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen stammten diesmal 0,43 Millionen, die ordentliche 7,8 Prozent dieses Marktes belegten. Mit dem «Tatort» als Gegenprogramm kam der Mainzer Sender tags zuvor nur auf 0,37 Millionen junge Seher, der Marktanteil belief sich auf ausbaufähige 5,7 Prozent. Dasinformierte ab 21:45 Uhr 3,36 Millionen Menschen, darunter 0,50 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 14,3 Prozent bei allen und starken 9,5 Prozent bei den Jüngeren.Am Nachmittag schrieb der Mainzer Sender durchgängig grüne Zahlen.unterhielt ab 15:05 Uhr 1,90 Millionen Menschen, der Marktanteil lag bei 22,6 Prozent.steigerten dieses Ergebnis auf 27,6 Prozent. Die Reichweite stieg auf 2,56 Millionen. Auch beim jungen Publikum waren die beiden Formate mit 11,0 und 13,9 Prozent überaus erfolgreich. In der 17-Uhr-Stunde überzeugtenundmit 11,6 und 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt kam das ZDF auf 2,16 und 2,47 Millionen Zuschauer sowie 20,4 und 20,5 Prozent Marktanteil.