ZDF startet «Wir sind die Meiers» auf dem «heute-show»-Platz

TV-News

Die Sketch-Comedy feiert im Juni ihre Premiere. Auch der «ZDF Comedy Sommer» kehrt ins Programm zurück.

Am 2. Juni verabschiedet sich Oliver Welke mit seiner Satire-Sendungin die Sommerpause, die beiden Ensemble-Mitglieder Lutz van der Horst und Fabian Köster werden eine Woche später noch mit einemzur Deutschen Bahn auf Sendung gehen. Am selben Abend ist auch die letzte Sendung von Jan Böhmermannszu sehen. Am 16. Juni fällt die Comedy-Schiene etwas kürzer aus, denn um 20:15 Uhr zeigt der Mainzer einen 90-Minüter von, eheundfolgen. Um 23:00 Uhr übernimmt dann «Happy Hour»-Moderator Till Reiners mit seinem Comedy-Specialden Sendeplatz um 23:00 Uhr.Für weiteren Nachschub ist ebenfalls gesorgt. Am 23. Juni startet um 22:30 Uhr die neue Sketch-Comedy, die das ZDF vor zwei Monaten angekündigt hatte (Quotenmeter berichtete). Im Mittelpunkt steht die Mehrgenerationen-Familie Meier, die die Konfliktlinien, Talkabouts, Aufreger und den Zeitgeist Deutschlands im Jahr 2023 zeigen. In einer wilden Mischung aus Charakteren, absurden Situationen und Themen treffen Boomer auf die Generation Z, Schwaben auf Berliner, Wokeness auf Tradition, wie das ZDF die Sendung beschreibt.Das Besondere der ZDF-Sketchcomedy: Alle Mitglieder des 13-köpfigen Ensembles treten in mehreren Rollen auf. Dank aufwendiger Maske verwandelt sich beispielsweise Matthias Matschke in Ron Meier, einen knackigen Paarmasseur, in Christian F. Meier, einen skrupellosen Berliner Spitzenpolitiker, und in Guido Meier, einen glücklosen Touristenführer. Des Weiteren sind vor der Kamera der Bavaria Fiction- und Gerda Film-Produktion Valerie Niehaus, Bettina Lamprecht, Holger Stockhaus, Simon Pearce, Jasmin Schwiers, Jürgen Tarrach, Claudia Rieschel, Lou Strenger, Leon Seidel, Lovena Börschmann Ziegler, Balthazar Zeibig und Maria Matschke Engel unter der Regie von Jan Markus Linhof und Lutz Heineking jr. zu sehen.«Wir sind die Meiers» wird bis zum 4. August gesendet, das Staffelfinale wird eine Doppelfolge sein. Insgesamt wird es acht Folgen geben. Im Anschluss an die Sketchshow setzt die öffentlich-rechtliche TV-Station sechsmal auf. In den Shows, die von wechselnden Hosts präsentiert werden, geben sich die Stars der deutschen Stand-up-Comedy die Klinge in die Hand.