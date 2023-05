«Walker»-Spin-off ist abgesetzt

US-Fernsehen

Katherine McNamara muss sich einen Job suchen.

wurde bei The CW nach nur einer Staffel abgesetzt. Die Serie diente als Prequel zu der anderen CW-Serie «Walker», die gerade für Staffel vier verlängert wurde. Zur Besetzung gehörten außerdem Katie Findlay, Lawrence Kao, Matt Barr, Philemon Chambers, Greg Hovanessian und Gabriela Quezada.Die Serie startete in den späten 1800er Jahren. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Abby Walker (Katherine McNamara), eine wohlhabende und hartgesottene Bostonerin, deren Ehemann auf einer Reise in den Westen vor ihren Augen ermordet wird. Nachdem sich ihre Wege mit Calian (Justin Johnson Cortez), einem neugierigen Apachen-Tracker, gekreuzt haben, kommt Abby in der Stadt Independence, Texas, an, wo sie auf verschiedene und vielseitige Einwohner trifft, die vor ihrer Vergangenheit fliehen, ihren Träumen nachjagen und ihre eigenen Geheimnisse haben."Das Drehbuch für den Pilotfilm wurde von Seamus Kevin Fahey geschrieben, nach einer Geschichte, die er zusammen mit Anna Fricke von Pursued by a Bear geschrieben hat. Beide fungieren als ausführende Produzenten zusammen mit Jared Padalecki, Dan Lin und Lindsey Liberatore von Rideback und Laura Terry von Pursued by a Bear. Larry Teng war ausführender Produzent und führte auch bei der Pilotfolge Regie. CBS Studios produzierte.