RTL ruft zweite Woche der Vielfalt im Juni aus

TV-News

Unter anderem wird Monica Lierhaus den Sport bei «RTL Aktuell» präsentieren und Tim Mälzer besucht die Crew von «Zum Schwarzwälder Hirsch».

Im Frühjahr vor einem Jahr startete RTL Deutschland die erste „Woche der Vielfalt“ und präsentierte den Fernsehzuschauern unter anderem das Format «Viva la Diva», das später mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Auch in diesem Jahr wird es eine Themen-Woche geben, die Teil der Initiative „Vielfalt verbindet“ ist. Damit möchte man Aufmerksamkeit für Diversity-Themen schaffen und crossmedial für Gemeinschaft, Toleranz und Gleichberechtigung eintreten.„Mit dem Start unser Initiative haben wir im vergangenen Jahr viel bewegt und zu mehr gesellschaftlicher Toleranz motiviert, fast die Hälfte der Zuschauerinnen und Zuschauer hat nach der Woche angegeben, mit Lebensrealitäten in Kontakt gekommen zu sein, die sie vorher nicht kannten“, erklärt Mirijam Trunk, Chief Sustainability und Diversity Officer RTL Deutschland. „Daher freue ich mich sehr, dass wir unsere ganze crossmediale Kraft dieses Jahr dem Thema Inklusion widmen. Unsicherheiten, Sprache und auch zu wenig Wissen bauen Hürden auf, die wir als Gesellschaft nur gemeinsam überwinden können – Role Models und Sichtbarkeit für Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen können dabei helfen. Als Medienhaus können wir genau hier einen Beitrag leisten. Unsere Medienpartnerschaft mit den Special Olympics schafft zudem einen Rahmen, um dem Thema Inklusion im Sommer die Bühne zu geben, die es verdient.“Die zweite „Woche der Vielfalt“ findet vom 19. bis 25. Juni statt. RTL wird in dieser Zeit seinen Nachrichten- und Magazinsendungen umfangreich zum Thema Inklusion berichten. Fürberichtet Sportmoderatorin Monica Lierhaus an mehreren Abenden von den Special Olympics, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. Am 19. Juni übernimmt Lierhaus für einen Abend die Sportmoderation des RTL-Nachrichtenflaggschiffs, am 20. Juni spricht sie mit Florian König beim DFB-Länderspiel in Gelsenkirchen über das Spiel sowie über die Special Olympics. Im Rahmen einer-Wochenserie zu Helden des Alltags trifft Lierhaus Menschen mit Behinderung, die über ihren Alltag berichten. Die Beiträge sollen Aufmerksamkeit für Barrieren schaffen, die Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erschweren.-Reporter decken in einer Spezialausgabe des RTL-Magazins am 19. Juni auf, dass im Kampf um Fördergelder für inklusive Schulen Kinder oft die Opfer sind.strahlt am 22. Juni eine Spezialausgabe zur Themenwoche aus. Der Spielfilm, in dem Wotan Wilke Möhring einen Basketball-Trainer einer Mannschaft mit kognitiv beeinträchtigten Mitgliedern spielt, wird bei RTL am 22. Juni noch einmal zu sehen sein und bei VOX am 27. Juni.In einemblickt Tim Mälzer am 19. Juni auf die Grimme-preisgekrönte inklusive TV-Dokuzurück. Bei VOX gibt es in(Arbeitstitel) ein Wiedersehen mit den 13 Menschen mit Down-Syndrom, die für die TV-Doku in einem Restaurant arbeiteten. Sie treffen sich dort, wo alles angefangen hat, wieder – in Tim Mälzers Restaurant, und haben gemeinsam mit André Dietz einige Überraschungen für ihren „Chef Tim“ vorbereitet. Mit Sophia Blanke wird eine der Teilnehmerinnen des preisgekrönten Formats am 19. Juni beigemeinsam mit ihrem neuen Arbeitgeber erzählen, wie es nach dem Format beruflich für sie weitergeht.Auch die Spartensender RTLup und VOXup beteiligen sich an der Themenwoche und zeigen am 23. und 24. Juni die Deutschland-Premiere von, einer Dokumentation des Starfotografs Jim Rakete über das Kinderhospiz in Bethel. Der Film begleitet ein an Muskeldystrophie erkranktes junges Mädchen, das mit beeindruckender Lebensfreude auf ihr Leben blickt. In einem weiterenam 22. Juni wird Frauke Ludowig bei RTL zudem mit Jim Rakete über die Dokumentation sprechen. Geo Television zeigt am 24. Juni den Dokumentarfilm, der eine an Multipler Sklerose erkrankte Schweizerin begleitet, sowie den Filmzum Thema Hirnforschung und Depression, Epilepsie und Zwangsstörungen.Außerdem greifen die Magazine „Stern“ und „Geo“ die Woche der Vielfalt in ihren Print-Ausgaben auf. Der ‚Stern‘ befasst sich mit dem Thema „Inklusion an Schulen“, während ‚Geo‘ über Kinder berichtet, die durch eine genetische Variante kleinwüchsig sind. Die RTL-Radiobeteiligungen greifen das Thema der Vielfaltwoche ebenfalls in ihren Programmen auf. TOGGO Radio wird Mathias Mester und André Dietz als Gesprächspartner zu Gast haben.