George R.R. Martin will Mini-Autoren-Räume abschaffen

Damit greift er einen der Hauptaugenmerke auf, denn diese Arbeitsgruppen sollten eigentlich Personen schützen.

George R.R. Martin hat einen weiteren leidenschaftlichen Blogbeitrag über den laufenden Streik der Writers Guild of America verfasst, in dem er seine Unterstützung für die Gilde bekräftigt und gleichzeitig auf das seiner Meinung nach dringlichste Problem des Streiks eingeht: die Mini-Räume.Die Drehbuchautoren in Hollywood kämpfen für eine Reihe von wichtigen Themen, darunter die Abschaffung des Mini-Room-Modells, das es den Studios ermöglicht, weniger Drehbuchautoren einzustellen, sie so verfügbar wie möglich zu machen und sie vom Produktionsprozess abzukoppeln, der für die Vergütung und die Karriereentwicklung von entscheidender Bedeutung ist.Wie Martin auf seiner Website Not a Blog schreibt, ist die Abschaffung der Mini-Rooms "das Wichtigste, wofür die Gilde kämpft. Das Recht auf diese Art von Karriereweg. Damit neue Autoren, junge Autoren und ja, auch Prosaautoren die gleiche Karriereleiter erklimmen können... Streamer und verkürzte Spielzeiten haben die Leiter in Stücke gesprengt." Die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) hält dagegen, dass so Projekte wie «The White Lotus» gar nicht möglich wären.Martin geht dann noch weiter in die Tiefe und erklärt: "So wie es jetzt funktioniert, wird eine Serie in die Entwicklung gegeben, der Showrunner stellt einen 'Mini-Room' zusammen, der aus ein paar erfahrenen Autoren und ein paar Neulingen besteht, sie treffen sich ein oder zwei Monate lang, arbeiten die Staffel aus, teilen die Episoden auf, gehen los und schreiben Drehbücher, setzen sich wieder zusammen, bekommen Notizen, geben Notizen, schreiben neu, spülen und wiederholen... und geben schließlich die Drehbücher ab. Die Serie erhält grünes Licht (oder auch nicht, manche Serien schaffen es nie über den Raum hinaus) und wird in Produktion geschickt. Der Showrunner und sein Stellvertreter, vielleicht auch sein Stellvertreter und sein Stellvertreter, machen dann weiter.Er fügt hinzu: "Die Nachwuchsautoren? Die sind nicht da. Sobald sie ihre Skripte abgeliefert und eine oder zwei Überarbeitungen vorgenommen haben, werden sie bezahlt, nach Hause geschickt, ihr Gehalt endet. Sie sind auf der Suche nach einem anderen Job. Wenn die Serie eine weitere Staffel bekommt, werden sie vielleicht zurückgebracht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht können sie es auch nicht, weil sie in einem anderen Mini-Raum für eine andere Serie unterwegs sind. Wenn sie zurückkommen, werden sie vielleicht befördert... aber das ist nicht garantiert."