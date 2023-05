Tucker Carlson will zu Twitter

Köpfe

Seine Fox-News-Show will er bei dem Kurznachrichtendienst fortsetzen.

Tucker Carlson hat angekündigt, dass er eine Version seiner Fox News-Show, die er nach seiner Entlassung im letzten Monat verloren hatte, auf Twitter, der sozialen Plattform von Elon Musk, bringen wird. "In Kürze werden wir eine neue Version der Show, die wir in den letzten sechseinhalb Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen", sagte Carlson in einem Video, das am Dienstag auf der Plattform veröffentlicht wurde. "Die Redefreiheit ist das wichtigste Recht, das wir haben. Ohne sie hat man keine anderen."Laut Musk hat Twitter keinen Vertrag mit Carlson. "Wir haben keine Vereinbarung irgendeiner Art unterzeichnet. Für Tucker gelten die gleichen Regeln und Vergütungen wie für alle anderen Autoren von Inhalten", twitterte Musk am Dienstag. Bevor Carlson gefeuert wurde, trat der Twitter-CEO in der Sendung «Tucker Carlson Tonight» auf, die am 17. und 18. April auf Fox News ausgestrahlt wurde. In der Diskussion ging es unter anderem um die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz und Musks Beweggründe für den Kauf von Twitter.In seinem Twitter-Video mit dem Titel "We're back" sagte Carlson, dass die traditionellen Nachrichten "eine Lüge" seien, weil "Fakten absichtlich zurückgehalten wurden", und er behauptete, dass Twitter der einzige große Dienst sei, in dem freie Meinungsäußerung erlaubt sei.