«Blind ermittelt» schnappt sich den Primetime-Sieg

Quotennews

Im Anschluss blieben X Millionen Menschen bei «Panorama» dran.

Rund ein Jahr mussten die Fernsehzuschauer auf Philipp Hochmair und sein Alter Ego warten, ehe sie eine neue Folge serviert bekamen. Im Vorjahr schalteten bis zu 5,98 Millionen Menschen die neuen Ausgaben ein. In „Tod im Weinberg“ blieb Alexander Haller und Nikolai Falk nur 48 Stunden, um die Lösegeldforderung zu lösen.Das Netz an familiären Verstrickungen sicherte sich 5,59 Millionen Fernsehzuschauer,erreichte dabei sehr gute 22,4 Prozent Marktanteil. Der achte Film der Reihe, der von Nora Friedel und Mike Majzen verfasst wurde, brachte 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige. Bei den jungen Menschen konnte man sich über acht Prozent Marktanteil freuen.Zwischen 21.45 und 22.15 Uhr führte Anja Reschke durch, das Magazin erreichte 2,41 Millionen Fernsehzuschauer. In dieser Woche holte die Sendung mit einem Beitrag über die ARD-Intendanten-Gehälter maue 10,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen waren 0,25 Millionen dabei, die für enttäuschende 4,7 Prozent Marktanteil sorgten. Die von Ingo Zamperoni präsentiertenwaren für 1,89 Millionen Zuschauer da, wovon 0,33 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Sendungen fuhren einen Marktanteil von 10,1 Prozent bei allen sowie 7,1 Prozent bei den jungen Menschen ein.