Brugger, Fitz, Schweighöfer: Panel von «Wer stiehlt mir die Show?» steht fest

TV-News

Derzeit laufen die Dreharbeiten für die sechste Staffel der ProSieben-Quizshow, die für den Herbst geplant ist.

Florida Entertainment bleibt weiterhin einer der prominentesten Zulieferer für das ProSieben-Programm. Die Berliner Produktionsfirma setzt sämtliche Formate mit den beiden Sendergesichtern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um, die das Unternehmen 2018 gründeten. Aktuell füllt man im Alleingang den Dienstagabend mitund. Und auch im Herbst wird ein Format aus dem Hause Florida aller Voraussicht nach für grandiose Quoten sorgen, denn aktuell laufen die Dreharbeiten für die sechste Staffel der QuizsendungZum heutigen Produktionsstart verriet ProSieben die Panel-Teilnehmer, die Winterscheidt die Show abluchsen wollen. Mit dabei sind Comedian Hazel Brugger, mit der Winterscheidt zuletzt im Amazon-Formatvor der Kamera stand sowie die beiden Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer tritt zusätzlich als Wildcard-Kandidat zum Quiz an. In der zuletzt auf den Sonntagabend gewechselten Frühjahrstaffel gelang es gleich zwei Wildcard-Gewinnern die Show zu stehlen, dies geschah zuvor noch nie.Der Sendeplatz-Wechsel von Dienstag auf den umkämpften Sonntag gelang überraschend gut, wenngleich die Zuschauerzahlen im Vergleich zu den anderen Winterstaffeln etwas rückläufig waren. Es reichte zu durchschnittlich 1,90 Millionen Zuschauern, die für 7,1 Prozent Marktanteil sorgten. 1,36 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten ebenfalls ein leichtes Minus von etwa 60.000 Zuschauern. Der Marktanteil belief sich auf grandiose 20,0 Prozent.Über seine Gegner in der neuen Staffel, die ebenfalls etwas später als gewohnt erst im Herbst über den Sender geht, sagt Moderator Joko Winterscheidt: „Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz sind für mich wie die drei heiligen Quizkönige im umgekehrten Sinne. Also drei kurzgeistige Klappstühle ohne royalen Glanz. Was jetzt per se nichts Schlechtes sein muss.“ In den vergangenen Jahren startete ProSieben die zweite Staffel des Jahres im Juli und August. Einen genauen Sendetermin für die sechs geplanten Folgen gibt es noch nicht.