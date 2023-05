Conan OBrien startet Fernsehsender

US-Fernsehen

Zusammen mit Samsung TV Plus sind nun die Inhalte des Komikers verfügbar.

Samsung Electronics America und Conan O'Brien kündigten eine Partnerschaft an, die ab nächstem Monat Highlights seiner mit dem Emmy Award ausgezeichneten Showexklusiv auf Samsung TV Plus, dem kostenlosen, werbefinanzierten TV-Service des Unterhaltungselektronikriesen, bringen wird.Conan O'Brien TV – der erste FAST-Kanal des Komikers und Moderators – ist ein kostenloser, 24-stündiger linearer Streaming-Kanal, der ein kuratiertes Programm in Form von 30-minütigen Zusammenstellungen von Clips mit dem Besten aus seinem Late-Night-Archiv, einschließlich Sketch-Comedy und prominenten Gastauftritten, bietet.Die Clips zeigen einige von O'Briens beliebtesten Promi-Interviews, darunter mit John Hamm, Ryan Reynolds, Tom Hanks, Tom Cruise, Kevin Hart, Will Ferrell, Lisa Kudrow, Gal Godot, Kate McKinnon, Martin Short, Martha Stewart, Jack McBrayer, Mindy Kaling, Jack Black und Justin Bieber. Die Zuschauer können sich außerdem auf beliebte Beiträge wie „Triumph the Insult Dog“ und „Clueless Gamer“ sowie auf Auftritte der «Conan»-Stammgäste Andy Richter, Jordan Schlansky und Sona Movsesian freuen. Zum Start wird Conan O'Brien TV etwa 100 Stunden Programm enthalten, weitere Inhalte sollen in den kommenden Monaten folgen. Samsung kündigte die Partnerschaft mit O'Brien bei seiner 2023 NewFronts Präsentation am Dienstag in New York an.