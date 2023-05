«Beef» startet in den USA auf Platz vier

US-Quoten

Nielsen legte die aktuellen Zahlen vor und weiterhin dominiert «The Night Agent».

Die düstere Komödievon Netflix debütierte in der wöchentlichen Streaming-Rangliste von Nielsen auf Platz vier mit 962 Millionen gesehenen Minuten. Diese Messung wurde im Zeitraum vom 3. bis zum 9. April durchgeführt, wobei «Beef» am 6. April Premiere feierte, was bedeutet, dass die Serie diese Zuschauerzahl in den ersten vier Tagen ihrer Verfügbarkeit erreichte. Die erste Staffel von «Beef» mit Steven Yeun und Ali Wong in den Hauptrollen umfasst zehn Episoden.An der Spitze der Charts stand die dritte Woche in Folge, diesmal mit 1,9 Milliarden Sehminuten – was nicht überrascht, da Netflix-Daten zeigen, dass das Spionage-Drama nun die fünftbeliebteste englischsprachige Serie des Streaminganbieters aller Zeiten ist. Es folgtemit 1,2 Milliarden. Die Netflix-Reality-Dating-Serie fügte ihrer vierten Staffel während des Sendezeitraums vom 3. bis 9. April drei weitere Episoden hinzu, und Nielsen stellt fest, dass die Hälfte der Zuschauer zwischen 18 und 34 Jahren alt war.belegte den dritten Platz mit knapp über einer Milliarde Sehminuten – das siebte Mal, dass die Serie diese Zahl überschritten hat. Die sechste Folge von Staffel drei wurde während dieses Zeitfensters ausgestrahlt.