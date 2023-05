«Sløborn»: Produktion der finalen Staffel hat begonnen

TV-News

Die letzte Staffel soll 2024 veröffentlicht werden und handelt vom Überleben nach dem Ausbruch einer pandemischen Katastrophe.

Das Katastrophen-Dramaerreicht mit der dritten Staffel ihr Ende. Diese ist nun in Produktion und die Dreharbeiten laufen bereits seit Mitte April in Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Polen und dauern voraussichtlich noch bis Ende Juni an.wird sechs Folgen umfassen und die Ausstrahlung ist 2024 in ZDFneo und der ZDFmediathek geplant.Während die erste Staffel von den Ereignissen kurz vor und während des totalen Zusammenbruchs erzählt, geht es in der zweiten um das Überleben nach dem Ausbruch einer pandemischen Katastrophe, welche die Weltbevölkerung radikal dezimiert hat. In der finalen dritten Staffel dreht sich alles um den (Wieder-)Aufbau einer lebenswerten Welt. Können die Überlebenden den Neustart als Chance nutzen und vielleicht sogar eine bessere Welt aufbauen? Nachdem sich die zurückgebliebenen Bewohner*innen der evakuierten Insel mit Machtkämpfen, Flucht und Verfolgung auseinandersetzen mussten, schaffte es eine kleine Gruppe auf das Festland zu fliehen.In der letzten Staffel begleiten die Zuschauer*innen die Protagonisten erneut auf eine Reise ins Ungewisse. Auf der Suche nach ihren Familien durchqueren sie, gezeichnet von den Folgen des Überlebenskampfes, ein post-apokalyptisches Deutschland. Die letzte Staffel beantwortet noch offene Fragen und führt alle Figuren zu einem dramatischen Ende.Vor der Kamera sind unteranderem wieder Emily Kusche, Wotan Wilke Möhring, Alexander Scheer, Adrian Grünewald, Lea van Acken und Aaron Hilmer zu sehen. Die dritte Staffel wird von Syrreal Entertainment in Koproduktion mit ZDFneo ZDF Studios, Tobis Film, Nordisk Film und Enter Film produziert. Produzenten sind Siegfried Kamml, Timm Oberwelland und Christian Alvart, der auch Regie führt und die Drehbücher geschrieben hat.