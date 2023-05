Fox Corp. streitet mit Verlagen um Schwärzungen

Vermischtes

Das Unternehmen meint, man habe mit dem Dominion-Vergleich auch das Recht, alle Dokumente unter Verschluss zu halten.

In einem Schreiben, das am Mittwoch beim Superior Court des Bundesstaates Delaware eingereicht wurde, hat ein Anwalt der Fox Corp. versucht, die Schwärzungen in den Dokumenten, die den Fall unterstützen, beizubehalten, und einen Richter dazu gedrängt, Medienorganisationen daran zu hindern, die Beweise weiter zu untersuchen."Fox hat einem Vergleich zugestimmt, um sich Ruhe zu verschaffen und dem Medienspektakel, zu dem der Fall geworden war, ein Ende zu setzen", sagt Katherine L. Mowery, eine Anwältin, die die Fox Corp. in ihrem Bemühen vertritt, weitere Veröffentlichungen in Bezug auf ihre jüngste Diffamierungsvereinbarung mit der Wahltechnologiefirma Dominion Voting Corp. zu verhindern.Die ‘New York Times’, das National Public Radio und die Associated Press haben am 1. Mai erneut beantragt, dass bestimmte Schwärzungen in Dokumenten, die im Rahmen der Offenlegung des Falles zitiert wurden, aufgehoben werden, möglicherweise in der Hoffnung, dass neue Details über die Entlassung des ehemaligen Fox-News-Moderators Tucker Carlson bekannt werden. Carlsons abruptes Ausscheiden aus dem Sender wurde auf alles Mögliche zurückgeführt, von einer Entscheidung von Rupert Murdoch, dem geschäftsführenden Vorsitzenden von Fox, bis hin zu Dingen, die der Moderator in Texten und E-Mails gesagt haben könnte, die für den Dominion-Fall beschlagnahmt worden waren. Keine der Theorien, die bisher von Nachrichtenagenturen aufgestellt wurden, scheint glaubwürdig genug, um für sich allein zu stehen."Die Medien haben bereits Tausende und Abertausende von privaten E-Mails und Textnachrichten zwischen Fox-Mitarbeitern erhalten. Sie haben sich nicht gescheut, die Kommunikationen mit dem größten Potenzial für Schlagzeilen weiterzugeben, ohne Rücksicht darauf, ob die Informationen von zentraler Bedeutung oder auch nur relevant für die in dem Rechtsstreit geklärten Fragen sind", sagt Mowery. "Die Dokumente, die unter Verschluss bleiben, haben noch weniger mit den Fragen in diesem inzwischen beigelegten Fall zu tun, und die meisten wurden weder vom Gericht in einer seiner Entscheidungen noch von den Parteien in ihren Schriftsätzen angeführt.