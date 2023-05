Snapchat möchte mit Links Geld verdienen

Vermischtes

Außerdem soll der My AI Chatbot deutlich ausgebaut werden.

Snap hat auf seiner NewFronts-Präsentation 2023 für Vermarkter in New York neue Werbeinitiativen vorgestellt – darunter auch einen neuen Test von gesponserten Links in My AI, der Anzeigen auf der Grundlage der Konversation eines Nutzers mit dem Chatbot ausliefern kann.Das Unternehmen, das im ersten Quartal durchschnittlich 383 Millionen täglich aktive Nutzer hatte, kündigte letzten Monat die Einführung des von künstlicher Intelligenz angetriebenen My AI Chatbots für alle Snapchat-Nutzer an. Obwohl die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt, sagt Snap, dass My AI das Potenzial hat, relevantere Inhalte und Erfahrungen in der gesamten App zu liefern – und Führungskräfte sagten den NewFronts-Teilnehmern, dass das Unternehmen mit gesponserten Links in My AI experimentiert.Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es ab sofort Anzeigen in Spotlight – dem nutzergenerierten Inhaltsbereich der App – an alle Werbetreibenden weltweit verkauft und das Snap Star Collab Studio in den USA gestartet hat, das die Zusammenarbeit zwischen Marken und Kreativen bei gesponserten Deals erleichtern soll.Im Bereich Partnerschaften kündigte das Unternehmen eine Vereinbarung mit NBCUniversal an, die Snapchat mit maßgeschneiderten Inhalten von den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris 2024 versorgen wird. Die Inhalte umfassen tägliche Snapchat Stories zu den Olympischen und Paralympischen Spielen sowie AR Lenses in der Snapchat Camera und Inhalte von Snap Stars, die in Paris vor Ort sind. Snap kündigte außerdem an, dass es exklusive Inhalte für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in diesem Sommer in den Snapchat Stories, Spotlight und der Kamera präsentieren wird.