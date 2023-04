«Let's Dance» bleibt der private Primus

Quotennews

Februar bis Mai ist bei RTL «Let's Dance»-Zeit und auch 2023 läuft es gut für die Tanz-Show. Bislang kann man in Köln mit der 16. Staffel zufrieden sein.

Mithat sich RTL auch 2023 eine erfolgreiche Marke in den Sendeplan geschrieben. Seit 2006 wird beim Köln-Sender getanzt, mit Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi hat man sich eine Jury mit gewissem Kult-Status gesichert - das gesamte Konzept funktioniert schlichtweg. Gestern kamen mit 3,74 Millionen Zuschauern ab drei Jahren zwar nur etwas mehr als in der Vorwoche (Negativ-Rekord der Staffel - 3,58 Millionen) zusammen, dennoch markierte RTL damit die mit Abstand beste Reichweite eines privaten Senders. Der Marktanteil war mit 16,2 Prozent erneut einfach sehr gut.Prunkstück der Show ist und bleibt die Zielgruppe. Mit 0,96 Millionen Umworbenen kamen gestern 18,2 Prozent zusammen. Doch auch das Rahmenprogramm um die 20:15 Uhr-Show funktioniert einfach. Woche für Woche liefertim direkten Vorlauf ab. Gestern kamen 2,09 Millionen Zuschauern für die Soap zusammen, der Marktanteil lag bei 9,5 Prozent.Aus der Zielgruppe holte die halbe Stunde am Vorabend starke 14,9 Prozent nach Köln, hierzu brauchte es 0,67 Millionen Werberelevante. Mithat man in Köln zudem ein gutes Magazin für "nach der großen Show" gefunden. Gestern blieben nach dem Tanz-Format noch 2,43 Millionen Zuschauer, hiervon waren 0,55 Millionen Umworbene, dem Sender erhalten. Die Marktanteile lagen damit ab 23:40 Uhr bei 18,8 und 17,0 Prozent.