Kiel-«Tatort» mit Tagessieg

Quotennews

Eine Passantin wird aus einem fahrenden LKW gestoßen - so beginnt der Kiel-«Tatort» mit Klaus Borowski. Die TV-Zahlen begeistern.

Standesgemäß besorgt sich deram Sonntagabend den TV-Tagessieg. In Summe wollten sich den 90-Minüter mit Axel Milberg als Klaus Borowski 8,67 Millionen Zuschauer ansehen, es ergab sich so ein Marktanteil von starken 29,7 Prozent. Inhaltlich hatte der Krimi nicht nur die erwähnte von einem LKW gestoßene Passantin im Programm, Borowski selbst wurde attackiert und landete auf der Intensivstation. Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, fühlt sich als Kollegin des Kommissars mitverantwortlich, als dann merkwürdige Anrufe den Kommissar auf dem Krankenbett erreichen, startet das Verwirrspiel.Jüngere Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren konnte der Krimi 1,63 Millionen erreichen, hiermit ergeben sich ebenfalls grandiose 25,0 Prozent am entsprechenden Markt. Mit diesen beiden Reichweiten kann sich das Erste über die jeweils besten Werte in Sachen Reichweiten am gesamten Tag und über alle Sender blicken freuen.Nach dem «Tatort» übernimmt im Ersten. Mit dem Thema "Gegenoffensive der Ukraine - Kann sie die Wende im Krieg bringen?" sorgten Saskia Esken, Norbert Röttgen, Wolfgang Ischinger, Andrij Melnyk und Nicole Deitelhoff vor 2,68 Millionen Zuschauern und 0,42 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile sanken auf 12,0 und 8,3 Prozent.