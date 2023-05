«Deli Boys» kommt zu Hulu

US-Fernsehen

Die Sparte Onyx Collective hat die 20th-Television-Serie bestellt.

Der Comedy-Pilotfilmwurde bei Onyx Collective auf Hulu zur Serie bestellt, mit Brian George als Serienmitglied. 20th Television fungiert als Studio. Die halbstündige, zehnteilige Serie wurde von Abdullah Saeed entwickelt und zeigt Asif Ali und Saagar Shaikh als Mir bzw. Raj Dar. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, eines Luxusmagnaten, verlieren die verwöhnten pakistanisch-amerikanischen Dar-Brüder alles und sind gezwungen, sich mit dem geheimen kriminellen Leben ihres Baba auseinanderzusetzen, während sie versuchen, seine Rolle in der Unterwelt zu übernehmen.George wurde als Ahmad in die Besetzung aufgenommen. Ahmad ist Babas Kollege, der schon immer ein Auge auf die Spitze von DarCo geworfen hat und bereit ist, jedes Spiel mitzuspielen, um sie zu erobern. Zwischen ihm und den anspruchsvollen Jungs, die er von Geburt an ablehnt, gibt es keine verlorene Liebe.Zu den weiteren bereits angekündigten Darstellern gehören Poorna Jagannathan («Never Have I Ever») als Lucky, Babas rechte Hand, die "sehr fürsorglich oder eine knallharte Chefin sein kann, je nachdem, was gerade gebraucht wird", sowie Alfie Fuller («The Marvelous Mrs. Maisel») als Prairie, der als "Rajs 'Schamane', ein zugedröhnter Afro-Futuristen-Hipster, der mit ihm und verschiedenen anderen Mitläufern im 'Kiffer-Himmel' lebt" beschrieben wird.