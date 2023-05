Dyn Media schließt umfangreichen Sublizenzvertrag mit ARD und ZDF

TV-News

Zuschauer der öffentlich-rechtlichen Sender können sich in den kommenden vier Jahren über Live-Übertragungen von Basketball, Handball, Tischtennis und Hockey freuen.

Der Sportstreamingdienst Dyn geht am 23. August an den Start, doch die Ausspielung der Sportarten erfolgt nicht exklusiv über die Plattform. Denn die Muttergesellschaft Dyn Media hat sich mit SportA, der gemeinsamen Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF , über einen langfristigen Sublizenzvertrag geeinigt. Die Vereinbarung ist auf vier Jahre angelegt und umfasst pro Saison die Möglichkeit zur Live-Übertragung im TV oder Livestream von bis zu zwölf Spielen der Basketball Bundesliga und des BBL-Pokals, von bis zu zwölf Spielen der Handball-Bundesliga und des DHB-Pokals und von bis zu fünf Spielen der 2. Handball-Bundesliga sowie des Tischtennis Bundesliga Finales. Das umfangreiche Live-Paket enthält dabei auch Leuchtturmevents wie das Final Four-Turnier im Basketball und Handball.Neben den Spielbildern für eine Highlight-Berichterstattung direkt am Spieltag erhalten die öffentlich-rechtlichen Sender Spielbilder zur Nutzung in allen Sendeformaten von ARD, ZDF und Dritten Programmen sowie Clips aller Spiele zur Verwendung in ihren Digitalangeboten wie Mediatheken und sozialen Medien.„Durch die Vereinbarung mit SportA schaffen wir die Voraussetzung für noch mehr mediale Präsenz unserer Partnerligen in den öffentlich-rechtlichen Medien. Es ist ein großartiges Zeichen der Verantwortlichen bei ARD und ZDF gemeinsam mit Dyn dafür zu sorgen, dass diese Sportarten auch künftig eine entsprechende Wahrnehmung und Wertschätzung erfahren“, sagt Christian Seifert, Gründer und Gesellschafter von Dyn Media.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky ergänzt: „Die Vereinbarung mit Dyn gibt uns auch zukünftig die Möglichkeit, regelmäßig ARD-weit von den wichtigen nationalen Ligen zu berichten. Vor dem Hintergrund, dass wir in unseren Sport-Angeboten möglichst vielfältig und abwechslungsreich berichten wollen, ist diese Zusammenarbeit für uns sehr wichtig.“