Elan Closs Stephens wird neuer BBC-Intendant

Die BBC ernennt nach dem Rücktritt von Richard Sharp einen Interims-Vorsitzenden.

Elan Closs Stephens wurde von der britischen Kulturministerin Lucy Frazer ernannt. Sie wird die Nachfolge von Sharp antreten, sobald dieser am 27. Juni zurücktritt. "Es ist eine große Ehre für mich, von der Ministerin zur amtierenden Vorsitzenden ernannt worden zu sein, und ich bin meinen Vorstandskollegen für ihr Vertrauen dankbar", sagte Closs Stephens. "Als Verwaltungsrat werden wir uns für die Gebührenzahler in ganz Großbritannien einsetzen, dafür sorgen, dass die BBC ein wichtiger Partner für die britische Kreativwirtschaft bleibt, das Vertrauen erhalten und den Wandel vorantreiben, um die BBC für eine sich schnell verändernde Medienlandschaft fit zu machen. Es gibt viel zu tun.Sharp war im April zurückgetreten, nachdem eine parlamentarische Untersuchung ergeben hatte, dass er gegen die Regeln für öffentliche Ernennungen verstoßen hatte, indem er während des Bewerbungsverfahrens seine Verbindungen zum damaligen Premierminister Boris Johnson nicht offengelegt hatte. Im Juni blieb er als Interimspräsident im Amt.Wenige Monate vor seiner Ernennung im Januar 2021 half Sharp, ein Banker und ehemaliger Präsident der Royal Academy of Arts, Johnson bei der Beschaffung eines großen Kredits. Kurz darauf empfahl ihn Johnson für den Posten des BBC-Vorsitzenden, und das Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport (wie es damals hieß) ernannte ihn kurz darauf.