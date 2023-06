Primetime-Check

Wie lief der erste Freitag im Juni? Begeistern die «Landfrauen» oder «Die Chefin»? Wie schlägt sich «Viva la Diva» und was machen «Die Auswanderer»? Hier sind die Zahlen des Abends.

Die ARD lockte um 20:15 Uhr mit der Sendung3,272 Millionen Zuschauer an, was einem Marktanteil von 14,5 Prozent entspricht. Jüngere Zuschauer holte das Format 0,28 Millionen, also 6,6 Prozent. Die ZDF-Serieerreichte zur gleichen Zeit 4,574 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,6 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern sah es mit 0,27 Millionen leicht schlechter aus, dafür war das Format mit 6,7 Prozent etwas besser unterwegs.Den privaten Sieg holte sich Sat.1 mitund dem Spiel Wehen. In der Spitze verfolgten die Partie am Abend 2,71 Millionen Zuschauer und 0,78 Millionen Umworbene. Hiermit waren gute 12,6 und 16,4 Prozent möglich. RTL präsentierte die erste Folge vonund konnte damit 1,344 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Der Marktanteil lag bei 6,0 Prozent. Hier zeigte sich die Zielgruppe mit ordentlichen 8,8 Prozent bei 0,39 Millionen Zuschauern. RTL ZWEI zeigte den Science-Fiction-Film, der 0,644 Millionen Zuschauer erreichte. Mit 0,17 Millionen Werberelevanten reichte es zu 3,9 Prozent am Markt, insgesamt holte der Spielfilm 2,9 Prozent.ProSieben beeindruckte mit «Justice League» ► und erzielte eine Zuschauerzahl von 1,016 Millionen. Der Marktanteil betrug 4,6 Prozent, während am Zielgruppen-Markt 9,7 Prozent erreicht wurden. Hierfür brauchte es 0,43 Millionen Zuschauer. Kabel Eins zeigte die Krimiserieund konnte 0,495 Millionen Zuschauer für sich gewinnen, hiermit waren 2,2 Prozent am Markt möglich. 14- bis 49-Jährige ließen sich 0,2 Millionen definieren, das entspricht 5,1 Prozent.VOX präsentierteund erreichte eine Zuschauerzahl von 0,723 Millionen mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent. Mit 7,2 Prozent am jungen Markt und 0,31 Millionen Umworbenen, war es ein ordentlicher Abend.