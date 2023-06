«Love is Blind»-Macher startet Sportshow

US-Fernsehen

Mit «The Ride» will man im Bereich von «Yellowstone» fischen.

Kinetic Content beherrscht den Reality-Bereich für Beziehungsshows. Anfang 2022 las Karrie Wolfe, EVP und Co-Leiterin der Entwicklungsabteilung von Kinetic, eine Geschichte darüber, wie die Liebe der Amerikaner zu «Yellowstone» dazu beitrug, das professionelle Bullenreiten (PBR) als Mannschaftssportart zu etablieren. Letztes Jahr hat die Sportart eine Teamserie eingeführt und damit eine völlig neue Welt für den Sport – und für Wolfe – geschaffen."Es gab diese Milliardäre, die diese erstaunlichen Bullenreiter zusammenbrachten, und es passierte tatsächlich. Es wurden acht neue Franchises gegründet, die im Juli mit diesem Format und diesen Wettbewerben beginnen sollten – es sollte einen Draft geben", sagt Wolfe. "Es gab diesen perfekten Sturm, in dem es ein Verlangen nach Americana, nach der Kultur des Westens und, wie ich glaube, ein globales Publikum gab, das wirklich nach erstaunlichen Erzählungen hungerte. «Yellowstone» war ein kolossaler Erfolg. «Drive to Survive» auf Netflix hat gezeigt, dass man mit einer Nischensportart ein globales Publikum von Männern und Frauen ansprechen kann. Als ich den Artikel las, dachte ich: 'Das ist eine tolle Serie.'"So kam sie in Kontakt mit Sean Gleason, dem CEO und Commissioner von PBR, und begann mit der Arbeit an, der neuen achtteiligen Doku-Serie von Prime Video, in der die Star-Athleten Jose Vitor Leme, Ezkiel Mitchell, Dakota Louis, Eli Vastbinder und andere die Höhen und Tiefen des Sports - sowohl beruflich als auch persönlich - begleiten. "Wir haben uns gegenüber Sean Gleason so positioniert: 'Wir produzieren eine der größten globalen Serien. Wir haben eine starke Position bei den Streamern, die viele andere nicht haben - eine der größten Non-Scripted-Shows auf Netflix , die aufgrund des Co-Viewing ein solcher Hit war", sagt sie. "Wir haben wirklich betont, dass diese Serie Männer und Frauen anziehen muss, dass es um die Charaktere und ihre Geschichten gehen muss, um die menschlichen Gefühle. Er hat das sofort verstanden."