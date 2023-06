TV-News

Sat.1 und Sat.1 Gold senden deckungsgleiches Programm

Veit-Luca Roth von 27. Juni 2023, 10:30 Uhr

Am kommenden Samstag startet bei Sat.1 Gold die Ausstrahlung von «Magnum». Eine Woche später übernimmt auch der große Bällchensender die Serie in der Daytime am Samstag.

Seit rund einem Monat läuft jeden Samstag im Programm von «Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu». Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 4,3 Prozent lief es aber alles andere als optimal für David Hasselhoff und Co. Inzwischen ist die Serie bereits in der dritten Staffel angekommen und wird diese am kommenden Samstag, 1. Juli, um 17:30 Uhr abschließen. Dann endet bereits die



Mit dem Ende der dritten Runde endet zwar nicht die Zeit von «Baywatch» «Magnum». Zwischen 10:40 Uhr und 14:40 Uhr zeigt der Unterföhringer Sender vier Folgen am Stück, ehe sich die vierte «Baywatch»-Staffel mit drei Folgen anschließt. Um 17:30 Uhr gibt es dann das Finale der U21-EM.



Für Tom Selleck als titelgebender Thomas Magnum ist dies übrigens nicht der einzige Auftritt im Programm-Portfolio von Seven.One Entertainment. Die ersten vier Folgen der Serie aus dem Jahr 1980 sind auch bei Sat.1 Gold zu sehen – bereits eine Woche vorher ab 20:15 Uhr. «Magnum» wird ab 1. Juli «Columbo» in der Primetime ersetzen. Auch wenn die Aufteilung des Sat.1-Tagesprogramms nun etwas zuschauerfreundlich aufgestellt ist, bedeutet die Doppelprogrammierung ein weiteres strategisches Armutszeugnis für Verantwortlichen.

