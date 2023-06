«Bird Box Barcelona»: Erweiterung zum Erfolgsfilm startet bei Netflix

TV-News

Der Film ergänzt die postapokalyptische Welt des ersten Filmes «Bird Box – schließe deine Augen» mit Sandra Bullock.

Der globale Erfolgshitfesselte das Publikum 2018. Sandra Bullock spielte damals die Hauptrolle in dem Horrorthriller, der von einer Welt handelt, die von einer mysteriösen übernatürlichen Kraft heimgesucht wird. Wenn Menschen ihr direkt ins Gesicht sehen, treibt sie diese in den Wahnsinn und sie begehen anschließend Selbstmord. Netflix veröffentlicht am 14. Juli eine Erweiterung des Films mit dem Namen, die von den Produzenten des Originalfilms umgesetzt wurde.Darin hat eine mysteriöse Macht die Weltbevölkerung drastisch reduziert. Sebastian (Maria Casas) kämpft seinen eigenen Überlebenskampf auf den menschenleeren Straßen Barcelonas. Während er schwierige Bündnisse mit anderen Überlebenden schließt und sie versuchen, aus der Stadt zu entkommen, lauert eine unerwartete noch schlimmere Bedrohung.Neben Casas werden in weiteren Rollen unter anderem Georgina Campbell, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Lola Duenas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner und Leonardo Sbaraglia zu sehen sein.