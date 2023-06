Netflix unterzeichnet Vertrag mit Hansal Mehta

International

Der renommierte Filmmacher wird in den kommenden Jahren für Netflix drehen.

Netflix hat eine mehrjährige Serienpartnerschaft mit dem indischen Filmemacher Hansal Mehta bekannt gegeben. Mehtas knallharte Krimiserie «Scoop», sein erstes Projekt für Netflix , wurde Anfang des Monats veröffentlicht und war ein großer Erfolg für den Dienst. Inspiriert von dem Buch der Kriminalreporterin Jigna Vora "Behind Bars in Byculla“ und mit Karishma Tanna als Kriminalreporterin Jagruti Pathak in der Hauptrolle, ist die Serie als erste Staffel einer Franchise gestartet.In Zukunft wird Mehra nach dieser erfolgreichen Zusammenarbeit in den nächsten Jahren mehrere Serien für Netflix produzieren. Zu Mehtas Filmen gehören «Shahid» (2012), der in Toronto Premiere hatte und bei den indischen National Film Awards als bester Regisseur ausgezeichnet wurde, «Aligarh» (2015), der in Busan uraufgeführt wurde und bei den Asia Pacific Screen Awards gewann, und «Faraaz» (2022), der beim BFI London Film Festival Premiere hatte. Seine Serie «Scam 1992: The Harshad Mehta Story» (2020) war ein großer Erfolg für den Streamer SonyLIV.Mehta sagte: "Als Filmemacher hält mich die Idee, vielfältige und dynamische Geschichten zu schaffen, ständig auf Trab. Was mich an dieser Partnerschaft mit Netflix reizt, wo einige der besten Talente zu Hause sind, ist das Potenzial, mit meiner Arbeit Zuschauer auf der ganzen Welt zu erreichen. Wie schon bei «Scoop» ist Netflix in den kreativen Prozess involviert, vom Drehbuch bis hin zu Marketing und Vertrieb, was für den Erfolg jeder kreativen Zusammenarbeit entscheidend ist. Diese langfristige Partnerschaft mit Netflix wird mir die Möglichkeit geben, in eine Vielzahl von unentdeckten Geschichten einzutauchen."Monika Shergill, VP, Content, Netflix India, fügte hinzu: "Hansal ist ein Meister seines Fachs und hat ein Auge dafür, Geschichten zu erkennen, die eine breite Anziehungskraft haben und für ein großes Publikum relevant sind. Als nuancierter Geschichtenerzähler ist er in der Lage, diese Geschichten wie kein anderer zu erzählen. Scoop' ist ein weiterer Erfolg für unsere Serien in diesem Jahr und mit dieser Partnerschaft freuen wir uns auf noch nie gesehene Geschichten, die das Publikum lieben wird."