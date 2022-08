Anne Gellinek erweitert «heute journal»-Moderationsteam

Köpfe

Die Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel hat bereits in dieser Woche ihren ersten Einsatz bei dem spätabendlichen Nachrichtenjournal.

Anne Gellinek folgt bekanntlich ab dem 1. Oktober auf Bettina Schausten als stellvertretende Chefredakteurin und übernimmt auch den Posten der ZDF-Hauptredaktionsleiterin Aktuelles. Am Donnerstag, 18. August, erwartet die Journalistin noch eine weitere Aufgabe, denn künftig wird sie auch das Moderationsteam deserweitern. Ihren ersten Einsatz hat sie am Donnerstag ab 21:55 Uhr. Und auch in den drei Folgetagen präsentiert sie zusammen mit Gundula Gause die Nachrichtensendung.Wie bisher Bettina Schausten, die zum 1. Oktober das Amt der Chefredakteurin des ZDF übernimmt, wird Gellinek künftig gelegentlich das «heute journal» moderieren. Ab Montag, 22. August, beginnt die «heute journal»-Woche dann wieder mit Moderatorin Marietta Slomka, ab Montag, 29. August, geht es für Christian Sievers in seine nächste Moderationswoche.Anne Gellinek ist seit 2015 Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel. Sie berichtet bereits seit 30 Jahren für den Mainzer Sender als Reporterin und Korrespondentin aus dem In- und Ausland und bringt künftig ihre journalistische Erfahrung als Chefin der aktuellen Nachrichtenberichterstattung ein. Bettina Schausten tritt ab Oktober an die Stelle von Chefredakteur Peter Frey, der in den Ruhestand geht.